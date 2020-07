Dansk eliteindeks sætter ny rekord: »Isen begynder at blive tyndere og tyndere«

Det ledende C25-indeks satte igen lukkerekord, men der mangler ifølge Sydbank beviser for, at virksomhederne reelt kan komme tilbage på tidligere tiders indtjeningsniveau.

»Man har taget klaphatten på, men den er efterhånden trukket så langt ned i øjnene, at man ikke kan se virkeligheden.«

Konklusionen fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, er ikke til at tage fejl af, efter at det ledende danske C25-indeks nok en gang satte rekord. Indekset lukkede med en stigning på 2,24 pct. i 1440,1.

De høje aktiekurser skyldes flere forskellige ting, men et af de mest centrale punkter er centralbankernes doping, der siger spar to. Der bliver ganske enkelt sprøjtet penge ind i systemet som aldrig før, og en høj likviditet giver mange købere.

»Isen begynder at blive tyndere og tyndere. Investorerne har ikke fået noget, der minder om bevis for, at virksomhederne kan komme tilbage på et indtjeningsniveau a la det, vi så i 2019,« siger Jacob Pedersen.

Rekorden kom på en dag, hvor der ellers ikke var de store nyheder fra de største danske virksomheder. Til gengæld gav det grobund for optimisme, at det amerikanske biotekselskab Moderna kunne fremlægge positive data for selskabets potentielle vaccine mod Covid-19.

Sent tirsdag aften viste test fra Moderna nemlig, at selskabets vaccine mod Covid-19 dannede antistoffer mod coronavirus i alle de 45 patienter, der blev testet, og resultaterne er blevet offentliggjort i New England Journal of Medicine.

På mere selskabsspecifikt niveau i Danmark var det mest interessante et par analyserapporter. Amerikanske Goldman Sachs løftede bl.a. kursmålet på FLSMidth fra 185 kr. til 200 kr., hvilket fik FLSmidth-aktien til at stige med et par pct.

Intet kunne dog toppe, at særligt Vestas og Demant havde en rigtig god dag på børsen. Uden selskabsspecifikke nyheder steg aktierne henholdsvis 6,27 pct. og 5,28 pct.

Enzymkoncernen Novozymes fik løftet kursmålet af både amerikanske Bernstein og franske Exane BNP Paribas. Det til trods endte aktien blot med en meget marginal stigning.