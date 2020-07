Netto i ny kopisag: »Jeg er helt sikker på, at det er fuldt ud med vilje«

Den danske iværksætter Karl Faurholt har stor succes med at restaurere og håndmale sneakers. Pludselig dukkede hans navn op i Netto.

Den danske dagligvaregigant Salling Group og selskabet Ronald A/S, der har tidligere DR-direktør Kenneth Plummer i spidsen, er igen havnet i en sag om salg af kopivarer.

Det skriver Berlingske.

Denne gang drejer det sig om sneaker-iværksætteren Karl Faurholt, hvis navn pludselig dukkede op i Netto - uden at han vidste noget om det.

Karl Faurholt står bag den populære sneakerbutik KarlsKicks, hvor han håndmaler sneakers på bestilling samt renser og restaurerer slidte sneakers.

For nyligt fandt han ud af, at man i spotvareafdelingen i Netto kunne købe "Karls Premium" sneaker-rens bestående af en børste, mikrofiberklub og rensevæske. Men Karl Faurholt og KarlsKicks har intet med produktet at gøre, selvom skrifttypen, små detaljer omkring logoet og emballagen er den samme.

Han kalder det »en direkte kopi.«

»KarlsKicks er førende inden for sneaker-rens og sneakergamet generelt i Danmark. Så når sådan en stor virksomhed går ud og laver et produkt, der minder så meget om vores, ved de altså godt, hvem vi er. Jeg er helt sikker på, at det er fuldt ud med vilje,« siger Karl Faurholt til Berlingske.

Ronald A/S, der står bag produktet, afviser, at der er tale om plagiering. Navnesammenfaldet skyldes udelukkende, at Ronald A/S' produkt er opkaldt efter selskabets økonomidirektør Karl Lücking, der er glad for sneakers, lyder det.

Alligevel har Ronald A/S, kort efter Berlingskes henvendelse, indgået forlig med Karl Faurholt. Beløbet er hemmeligt, men det er langtfra første gang, at Ronald A/S beskyldes for at kopiere andres produkter og varemærker og må til lommerne.

For nyligt blev Netto og Ronald A/S dømt til at betale 300.000 kr. i erstatning til keramikeren Anne Black, fordi man havde solgt en vase, en krukke og en urtepotte, der til forveksling lignede hendes produkter.

Dertil kommer en række andre tidligere sager, hvor Netto og Ronald A/S har måttet indgå forlig i sager om produktefterligninger.