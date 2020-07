Færre virksomheder rekrutterer under coronakrisen, og det rammer Linkedin, som derfor vil fyre seks pct. af medarbejderne.

Færre virksomheder er på jagt efter nye medarbejdere pga. coronakrisen, og det koster arbejdspladser hos Linkedin. Det erhvervsorienterede sociale medie vil skære seks pct. af sin medarbejderstab væk. Det svarer til omkring 960 stillinger.

»Linkedin er ikke immun over for den globale pandemis effekter,« skriver Linkedins adm. direktør Ryan Roslansky i et opslag på Linkedin.

Baggrunden for fyringerne er bl.a., at Linkedin lider under, at flere virksomheder har et mindre behov for at hyre nye medarbejdere end tidligere.

»Covid-19 har en vedvarende effekt på efterspørgslen på at hyre,« lyder det fra topchefen for Linkedin, som har over 675 mio. brugere.

Fyringsrunden rammer globalt, og det er meget forskelligt, hvordan og hvor hurtigt afskedigelsesprocessen foregår afhængigt af, hvor på verdenskortet afskedigelserne finder sted.

Nogle medarbejdere vil allerede få stukket en fyreseddel i hånden inden for det næste døgn. Det gælder bl.a. de berørte medarbejdere i bl.a. Nordamerika og Brasilien, mens eksempelvis ansatte i Frankrig, Sverige og Spanien vil først få besked i løbet af august.

Ryan Roslansky slår i opslaget fast, at Linkedin ikke har planer om yderligere afskedigelser ud over de netop annoncerede.