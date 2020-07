Først krakkede moderkoncernen. Nu følger den danske del af forretningen efter.

Den nordiske hotelkæde First Hotels er kollapset i Danmark. Selskabet bag de tre danske hoteller er taget under konkursbehandling, skriver Ejendomswatch.

Konkursen kommer, kun en uge efter at Maribel-koncernen, der driver næsten 50 hoteller i Norden, kastede håndklædet i ringen. Dengang lød det, at kædens danske hoteller, der omfatter First Hotel Kong Frederik i København, First Hotel Grand i Odense og First Hotel Aalborg, ikke var berørt af konkursen.

Det er de så nu.

Ejendomswatch er i besiddelse af en meddelelse fra kuratoren, DLA Piper-partner Per Astrup Madsen, til kreditorerne. Her fremgår det også, at Sø- og Handelsretten tirsdag har taget selskabet bag de danske hoteller under konkursbehandling.

I Aalborg overtager ejendomsinvestoren Michael Kaa Andersen det konkursramte hotel. Han ejer i forvejen 49 pct. af Slotshotellet, som har den ejendom, hvorfra det nordjyske First Hotel er blevet drevet.

I København ejes den ejendommen, som First Hotel Kong Frederik opererer fra, af kammerherre Fritz Schur. Hvad der skal ske med det hotel er endnu uvist, skriver Ejendomswatch.

Maribel-koncernen, som i sidste uge gik konkurs, gik ned med en gæld på næsten 1 mia. kr., hvoraf størstedelen er kortsigtet gæld.

Den norske erhvervsmand Asmund Haare, der er grundlægger af First Hotels og medejer af den nu krakkede koncern, står til at miste flere hundrede millioner kroner. De øvrige ejere af Maribel er Mads Jacobsen og Rune Firing.

Maribel blev skabt i 2018, da norske First Hotels fusionerede med Belvar, som bl.a. er europæisk samarbejdspartner med Marriott. Koncernen driver hoteller under navnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.