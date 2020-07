Tesla sagsøger iværksætterfirma for at stjæle fortrolig information

Elbilsgiganten Tesla beskylder iværksættervirksomheden Rivian for at stjæle forretningshemmeligheder og medarbejdere.

Elbilsvirksomheden Rivian har ansat flere tidligere Tesla-ansatte og opfordret dem til at dele fortrolige oplysninger. Sådan lyder det i et søgsmål fra Tesla mod Rivian, der blev offentliggjort i denne uge.

Det skriver CNBC.

»Rivian tilskynder bevidst til misbrug af Teslas handelshemmeligheder, fortrolige og ejendomsretlige oplysninger fra Tesla-medarbejdere, som Rivian ansætter,« lyder det i søgsmålet.

Tesla navngiver samtidigt fire forhenværende medarbejdere, der ifølge Tesla skulle have taget fortrolige informationer med sig over i deres ansættelse hos Rivian.

Rivian har ca. 2.300 personer ansat. Tesla påstår, at 178 af dem tidligere har været ansat hos Tesla.

»Disse anklager er grundløse og er i strid med Rivians kultur, etos og virksomhedspolitik. Når nye ansatte tiltræder Rivian, kræver vi, at alle bekræfter, at de ikke har og ikke vil bruge tidligere arbejdsgiveres fortrolige ejendom i Rivians systemer,« fortæller en talsmand fra Rivian til CNBC.

Det er ikke første gang, at Tesla sagsøger en virksomhed for at stjæle fortrolige oplysninger på denne måde. Sidste år blev virksomheden Zoox, der er en start-up med fokus på selvkørende biler, anklaget af Tesla for at stjæle fortrolige oplysninger. Zoox valgte dog at indgå forlig i sagen i april i år.

I 2017 anklagede Tesla også en tidligere ansat for at tage hemmelige oplysninger om Teslas selvkørende systemer med sig videre, hvor han agerede som medstifter i virksomheden Aurora, der også specialiserer sig indenfor selvkørende biler. Også her valgte Aurora at indgå forlig.