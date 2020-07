Eksklusiv dansk smykkekoncern er gået konkurs

Den danske smykkekoncern House of Amber, der blandt andet har forretninger i Kina, og Dubai, er gået konkurs.

Den danske smykkekoncern House of Amber er gået konkurs.

Det skriver Ekstra Bladet, som har talt med kurator Henrik Selchau Poulsen. Han fortæller, at især coronakrisen har været med til at dreje nøglen om hos smykkekoncernen.

»Der er dog fortsat et spændende forretningsgrundlag, og vi har et håb om - måske i neddroslet form - at finde en køber, som i løbet af de kommende uger kan overtage hele eller dele af aktiverne og aktiviteterne i HoA,« siger han til Ekstra Bladet.

House of Amber er en af verdens ældste og største producenter af eksklusive ravsmykker.

I maj kom det frem i et regnskab, at ravsmykkekoncernen var i knibe, da der af selskabets revisor blev rejst tvivl om den fortsatte drift.

»Vi gør opmærksom på, at der som følge af coronakrisen er væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om koncernens mulighed for at fortsætte driften,« skrev revisoren i sin påtegning.

Længere nede i regnskabet forklarede House of Ambers ledelse, at selskabets omsætning var væsentligt påvirket af covid-19, og at genereringen af cashflow og indtjening var ramt.

»Men ledelsen har en forventning om, at de nødvendige kreditter kan opretholdes, og at indtjeningen kan genskabes med tilpasning af omkostningsbasen, hvorfor årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje,« skrev House of Ambers ledelse.

I House of Ambers ledelse sidder Lars Bladt som adm. direktør og tidligere folketingsmedlem Jens Heimburger som bestyrelsesformand.

Heimburger er ultimativ ejer af House of Amber som hovedaktionær i Dansk Generationsskifte, der købte ravvirksomheden i 2007 fra Einer Fehrn. Han drev dengang virksomheden under navnet Ravfehrn.

Dansk Generationsskifte omdøbte virksomheden til House of Amber og gjorde det til et internationalt brand med butikker i Kina, Hong Kong, Dubai, Macao, Sverige og tre butikker i København.

Derudover eksporteres ravsmykkerne til yderligere en række lande.

I 2019 havde House of Amber et underskud efter skat på 12,6 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til de foregående år.

Men de mange års underskud har slået bunden ud af koncernens egenkapital, der ved udgangen af 2019 var negativ med 28,4 mio. kr.

Regnskabet i maj afslørede også, at House of Amber måtte skære i medarbejderstaben allerede før coronakrisen slog igennem.

I 2018 var der gennemsnitligt 90 ansatte i koncernen. Det tal var i 2019 barberet ned til 65 ansatte.