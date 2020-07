Coronakrisen rammer den svenske kongefamilies formue

Det svenske kongehus forventer at tabe millioner på coronakrisen og manglende turisme.

Under normale omstændigheder besøger over 10.000 gæster hver dag i højsæsonen det kongelige slot i den gamle bydel i Stockholm, men som med så meget andet har coronakrisen sat en stopper for antallet af besøgende og derved også de mange millioner, der hvert år lander i kassen hos den svenske kongefamilie i forbindelse med, at udenlandske turister besøger landet.

Det skriver det svenske medie STV.

Ifølge mediet genererer udenlandske turister på slotsbesøg under normale omstændigheder omkring 105 mio. svenske kr., men som følge af coronakrisen forventer den svenske kongefamilie i år at miste 75 pct. af indtægterne.

Det svarer til, at kongefamiliens indtægter i år anslås til at være 27 mio. svenske kr.

»Vi har afskediget medarbejdere, så vi ikke har ansat timebaserede og sommeransatte, hvilket er omkring 300 mennesker. Det giver selvfølgelig sig selv, at når vi har færre medarbejdere, forvalter vi ikke parker på den måde, vi normalt før. Det har virkning på pleje og pleje af kulturarven,« siger Staffan Larsson, leder af guvernørens kontor, til STV.

Den svenske kongefamilie har i forbindelse med coronakrisen ikke modtaget yderligere støtte fra den svenske stat for at klare sig gennem krisen, men ifølge STV er der forhandlinger i gang med det sveske Finansministerium.