Skandaleramt burgerkæde er endnu en gang ramt af bøderegn

Den fremadstormende burgerkæde Burger Schack har den seneste fået flere bøder for forkert fødevarehåndtering. Nu har også kædens pizzafilial modtaget bøder.

Den landsdækkende burgerkæde Burger Shack, der på få år har åbnet restauranter over hele landet, har den seneste tid fået skarp kritik og været i myndighedernes søgelys.

På under en måned har kæden fået fem sure smileyer og flere bøder af Fødevarestyrelsen for bl.a. dårlig behandling af fødevarer og stærkt misvisende markedsføring. Samtidig valgte Burger Shacks nu tidligere direktør, Christoffer No Kjærholm, at trække sig fra selskabet.

Nu viser nye kontrolrapporter, som er offentliggjort lørdag, at også Burger Schacks pizzakæde Pizza Hytten har modtaget bøder og sure smileyer.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge mediet modtager samtlige af Pizza Hyttens fire filialer bøder og sure smileyer. Det sker bl.a., fordi kød og ost er blevet opbevaret ved for høje temperaturer. Ligesom pizzakædens markedsføring har været misvisende og bl.a. ikke udelukkende har brugt italienske råvarer, som kæden ellers slår sig op på.

Ifølge Ekstra Bladet blev Pizza Hyttens filial i Guldsmedegade i Aarhus tidligere på ugen tvangslukket efter myndighedernes kontrol »af hensyn til kundernes helbred«.

Pizza Hytten skriver dog fredag på sin Facebook-side, at den aarhusianske restaurant er genåbnet.

Kæden erkender på det sociale medie, at Fødevarestyrelsen bl.a. har kritiseret kædens markedsføring samt, at der var flere bananfluer i den aarhusianske filial.

Ifølge Pizza Hytten blev fluerne tiltrukket af kædens returpant.

»Vi har strammet alvorligt op på alle vores rutiner de seneste dage, og blandt andet valgt en ny pantordning, så det ikke sker igen,« skriver kæden på Facebook.

The Burger Shack drives af selskabet Food Alien A/S, som ejes af den aarhusianske forretningsmand Qasem Ziar.

Seks af kædens 15 restauranter ejers af Qasem Ziar, men de resterende restauranter drives af franchise-tagere.

Sideløbende med burgerkæden har Qasem Ziar åbnet pizzeriaer landet over under navnet Pizza Hytten. Ifølge kædens hjemmeside fremgår det, at den på nuværende tidspunkt har fire pizzeriaer og yderligere fem Pizza Hytten-restauranter er på vej.