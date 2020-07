Fritz Schur overtager konkursramt hotel

Kurator i konkursboet efter First Hotels-hotellerne har nu landet aftaler for samtlige danske First Hotels-hoteller. Erhvervsmanden og kammerherren Fritz Schur overtager hotel i København.

Tre danske hoteller kollapsede i sidste uge, da hotelkæden First Hotels gik konkurs, men med to nye aftaler er fremtiden nu sikret for samtlige hoteller.

Erhvervsmanden Fritz Schur, som også er blevet tildelt ærestitlen kammerherre, overtager First Hotel Kong Frederik i København gennem det nyoprettede selskab KF Administration.

Overdragelsen af hotellet, som ligger ved Rådhuspladsen i København, skete fredag, oplyser kurator Per Astrup Madsen, som er partner i DLA Piper.

Fritz Schur ejede i forvejen selve bygningen, hvorfra hotellet drives, men nu skal han altså også stå for selve hoteldriften.

Dog overtager KF Administration ikke alle First Hotel Kong Frederiks aktiviteter. Restauranten Louises Fiskebar er lukket permanent, og 14 medarbejdere er ifølge Per Astrup Madsen opsagt og fritstillet.

»Restauranten var en underskudsgivende forretning, som køberen ikke ønskede at overtage. Derfor opsagde vi medarbejderne, inden aktiviteterne blev solgt,« siger Per Astrup Madsen.

Købsprisen er fortrolig, indtil kreditorerne i konkursboet bliver oplyst gennem de såkaldte cirkulæreskrivelser om, hvad status for boet er.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Fritz Schur til købet af hotellet.

Ud over hotellet i København drev First Hotels også et hotel i Odense og Aalborg. First Hotel Slotshotellet i Aalborg blev solgt umiddelbart efter konkursen til den investorgruppe, der udlejede hotelejendommen. De har planer om at finde en ny hoteloperatør til at drive hotellet.

Det tredje hotel i konkursboet er First Hotel Grand Odense, som også netop er blevet solgt. Køberen er selskabet Host Odense drift, som den norske Asmund Haare ejer størstedelen af.

Han ejer også bygningen, hvor hotellet drives fra, men har desuden ejet en tredjedel af First Hotels konkursramte moderkoncern Maribel. Det danske hotel er langt fra det eneste, Host overtager efter Maribels konkurs. Ifølge Dagens Næringsliv overtager virksomheden driften af adskillige skandinaviske hoteller.

Størstedelen af arbejdspladserne på de tre danske hoteller bliver bevaret efter konkursen.

»Køberne har overtaget medarbejdere i et meget betydeligt omfang. Kun de 14 medarbejdere på restauranten i København samt to medarbejdere på hotellet i Odense er opsagt, mens omkring 135 medarbejdere er overdraget til de nye ejere,« siger Per Astrup Madsen.

Efter konkursen har konkursboet kørt alle hoteller videre, mens man har været på jagt efter nye ejere.

First Hotels-kæden gik konkurs i Danmark en uge efter, at moderkoncernen Maribel, der drev knap 50 hoteller i Norden under de tre brands First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Maribel-koncernen kæmpede med underskud og havde ved konkursen en gæld på næsten 1 mia. kr. Størstedelen var kortsigtet gæld, og siden efteråret havde koncernen arbejdet hårdt på at få en langsigtet finansiering, har Maribel oplyst til det norske medie Dagens Næringsliv.