Flere kinesiske luftfartsselskaber tilbyder "flypas", hvor man kan flyve indenrigs, lige så ofte man vil.

Kinas største luftfartsselskab China Southern Airlines har lanceret et flypas, der giver ret til alt-hvad-du-kan-flyve for godt 3.300 kr.

Flypasset gælder indenrigs i Kina og skal være med til at sikre, at flyene bliver fyldt langt bedre op efter coronakrisen, skriver Reuters.

Tilbuddet gælder fra den 26. august og til den 6. januar og koster 3.699 yuan eller ca. 3.350 kr. Billetten markedsføres under sloganet "Flyv gladeligt".

China Southern Airlines er det seneste i rækken af kinesiske luftfartsselskaber, der på den måde forsøger at få gang i industrien igen. "Flyv så meget du har lyst til-billetterne" udbydes med forskellige restriktioner såsom enten i weekender eller til bestemte ruter.

Men billetten fra China Southern Airlines gælder hele Kina.

Den globale luftfartsindustri følger nøje med i, hvad den betragter som et pilotforsøg, der måske kan udbredes til andre lande end Kina.

Men eksperter tvivler på, at de kinesiske tiltag uden videre kan rulles ud over det meste af verden. Det kræver blandt andet, at der er styr på foranstaltninger, der reducerer risikoen for at blive smittet.

»Selv om disse rejsepas muligvis fungerer på hjemmemarkeder, forventer vi ikke en lignende udrulning for internationale ruter i den nærmeste fremtid,« siger Luya You, der er transportanalytiker hos Bocom International.

Udover selve prisen for flypasset, bliver passagerne opkrævet et mindre beløb - ca. 50 kr. - i skat pr flytur.

Konkurrenten China Eastern Airlines har solgt over 100.000 flypas, der kun gælder i weekender. Der har givet et løft i belægningen, som typisk er nået over 75 pct. af sæderne.