Dansk flykæmpe får grønt lys til redningsplan - pensionsselskab har milliarder på spil

Nordic Aviation Capital har fået grønt lys til en redningsplan, som midlertidigt udskyder renter og afdrag på firmaets milliardstore gæld. Det rammer PFA, der har lånt firmaet 3 mia. kr.

Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Flyleasingselskabet Nordic Aviation Capital har fået godkendt en redningsplan, som udskyder renter og afdrag på firmaets milliardstore gæld i op til et år.

Alene i det seneste regnskabsår betalte NAC næsten 2 mia. kr. i renter for at finansiere sine godt og vel 500 fly, og aftalen om at sløjfe renter og afdrag i en periode sikrer dermed det kriseramte flyleasingselskab et midlertidigt pusterum.

Nordic Aviation Capital (NAC), der tidligere havde hovedsæde i Billund, er blandt verdens største flyleasingselskaber og har gjort stifter og formand Martin Møller til milliardær.

Men coronakrisen har afbrudt en årelang vækstrejse og sendt NAC ud i et hidset uset stormvejr, som også rammer pensionselskabet PFA, der har lånt firmaet 3 mia. kr.

»Der er ingen tvivl om, at NAC står som en stærk aktør med stor succes, men kunderne, som leaser de her fly, er i kæmpemæssige vanskeligheder - stort set alle sammen,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank.

Han peger på, at det især er store, nationale flyselskaber som SAS og Lufthansa, politikerne er ivrige efter at hjælpe og holde hånden under. NAC udlejer hovedsageligt såkaldte turboprop-fly til regionale flyselskaber, der ikke har den samme kreditværdighed.

»De selskaber, som bliver hjulpet i dette marked, er de store, vi ikke kan undvære,« siger Jacob Pedersen.

NAC’s kunde Flybe er allerede gået konkurs, og mange andre kunder har bedt om at få udskudt deres betalinger.

NAC’s forretningsmodel er baseret på af købe mindre fly som Bombardier Dash 8 og lease dem til regionale luftfartsselskaber. I opgangstider kan det være en attraktiv forretningsmodel med et tocifret afkast på egenkapitalen.

Men i takt med at flytrafikken er faldet som en sten, er fly blevet parkeret og i nogle tilfælde returneret til NAC, som pludselig står med fly, der hverken kan sælges eller lejes ud. Det betyder manglende indtægter og en stor gæld, som skal serviceres.

PFA lånte 3 mia. kr. til NAC’s investeringsoffensiv i 2018, og det var selvsagt ikke med en global pandemi for øje.

»Det siger sig selv, at havde nogen fortalt os i 2018, at man lukkede hele verden ned, så ville man ønske, at man havde investeret noget mindre i noget, som leaser fly,« siger Kasper Lorenzen, investeringschef hos PFA.

For flybranchen er det her ikke 9/11 eller finanskrisen - det er 9/11 plus en finanskrise ganget med to. Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet

Nedlukningen af store dele af verden fik tidligt i coronakrisen NAC, som i dag har hovedkontor i Irland, til at tage en alvorlig snak med sine knap 100 kreditorer, der har næsten 6 mia. dollars i klemme.

Resultatet af de diskussioner har udmøntet sig i en aftale, hvor kreditorerne må vinke farvel til renter og afdrag i 6-12 måneder, fortæller en kilde med indsigt i NAC.

Til gengæld får kreditorerne ifølge Finans’ oplysninger øget sikkerhed i selskabets fly, ligesom NAC skal leve op til forskellige krav, hvis man på et senere tidspunkt vil ekspandere.

Aftalen blev i sidste uge godkendt af en domstol i Irland.

Mens kreditorerne må vinke farvel til rentebetalinger, tilfører ejerne af NAC - som tæller kapitalfonden EQT, Lego-pengetanken Kirkbi samt investeringsselskabet GIC fra Singapore - Martin Møllers livsværk 60 mio. euro i egenkapital.

Nedturen i NAC vidner om, hvor hurtigt og voldsomt coronakrisen har ramt visse sektorer som flyfart, hotel og detail.

Fra at være en flyvende succeshistorie, som år efter år øgede sit overskud, truer covid19-krisen NAC samt andre flyleasingfirmaer og luftfartsselskaber på livet.

Kreditvurderingsbureauet Kroll nedgraderede allerede i maj kreditvurderingen af Martin Møllers livsværk til B og B+, hvilket er såkaldt junk, der gives til firmaer, hvor kreditorerne har en »meget høj risiko for tab«.

NAC’s likviditet var ved udgangen af marts på 812 mio. dollars, men kreditvurderingsbureuaet skrev i maj, at 80 pct. af NAC’s kunder havde bedt om henstand på deres betalinger.

Det siger sig selv, at havde nogen fortalt os i 2018, at man lukkede hele verden ned, så ville man ønske, at man havde investeret noget mindre i noget, som leaser fly. Kasper Lorenzen, investeringschef hos PFA

Ifølge avisen Irish Times frygtede Nordic Aviation Capital ifølge en irsk domstol dermed at løbe tør for penge ved udgangen af juli, hvis ikke man fik aftalen med kreditorerne på plads.

Den kom så i sidste uge og indebærer bl.a. - udover at give Martin Møller og NAC et midlertidigt pusterum - at firmaets vækstplan og planlagte investeringer på næsten 6 mia. dollars over de næste fem år skrottes.

Det har formentlig ikke været nogen stor kamel at sluge for NAC, for markedet er helt i kulkælderen.

Den internationale luftfartsorganisation IATA fortalte tirsdag, at man ikke forventer, at flytrafikken vender tilbage til niveauerne fra før coronakrisen før i 2024.

I år er forventningen, at trafikken vil falde 63 pct. ifht. 2019, og det gør ekstremt ondt på en kapitaltung industri, hvor luftfartsselskaberne skal fylde sine fly for at tjene fornuftige penge.

Næste år ventes flytrafikken stadig at være 36 pct. under 2019-niveauet, og det betyder, at mange fly vil blive parkeret på landjorden - eller hvis kunderne går konkurs blive returneret til leasingselskaber som NAC, som kan have svært ved at få lejet dem ud.

»Flybranchen er ufattelig hårdt ramt. For flybranchen er det her ikke 9/11 eller finanskrisen - det er 9/11 plus en finanskrise ganget med to,« siger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.

»For to-tre år siden var NAC det, vi vel kaldte en gigantisk succes, og stifteren (Martin Møller, red.) havde gjort det fantastisk. Nu står han med en masse fly, som han ikke kan leje ud. Og han har penge til gode hos selskaber, som skal rekapitaliseres.«

Nordic Aviation Capital har ikke ønsket at kommentere.