Det omstridte nanoselskab Act. Global er her til formiddag taget under rekonstruktion.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Nanoselskabet Act. Global kæmper nu for at overleve. Her til formiddag er selskabet blevet taget under rekonstruktion. Det sker efter begæring fra selskabet selv, fortæller advokat Per Hald fra Advokatfirmaet Hald.

Han er sammen med en af landets mest erfarne konkursadvokater Pernille Bigaard fra Sundgaard Advokater indsat som rekonstruktør i selskabet.

Er det et udtryk for, at Act. Global er konkurstruet?

»Du kan ikke træde i rekonstruktion uden, at du erklærer, at du ikke er i stand til at betale dine regninger, efterhånden som de forfalder. Men det kan skyldes, at man mangler likviditet. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke har aktiver, der overstiger ens gæld. Det er det, som vi skal undersøge nu,« siger Per Hald.

Nanoselskab i stormvejr Act.Global A/S kom i februar 2020 i offentlighedens søgelys efter et choktab på 121 mio. kr., kun få måneder efter direktør og ejerleder Carsten Jensen i Børsen havde lovet et millionoverskud. I en igangværende kontrolsag hos Erhvervsstyrelsen er Act.Global blevet bedt om at svare på en lang række spørgsmål om bl.a. nanoselskabets forretningsmodel. Senest er selskabet blevet afkrævet en kopi af nogle af sine største kontrakter. Knap 200 investorer har postet penge i selskabet, heriblandt Lagkagehusets medstifter Ole Kristoffersen, baron Johan Wedell-Wedellsborg og erhvervsmanden Adam Falbert, der står bag landets største barkoncern. Act. Global bliver styret af Carsten Jensen, der ejer selskabet via to holdingselskaber, Trendkeeper og Smartkeeper. I juli blev Smartkeeper taget under konkursbehandling. Mens sagen har kørt, har flere profiler forladt Act.Global, herunder formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen og finansdirektør Simon Hove.

I fredags kom det frem, at et af ejerselskaberne til Act. Global - Smartkeeper Holding - er taget under konkursbehandling med netop Per Hald som kurator. Det er en af grundene til, at han nu er en del af det hold, som skal rekonstruere Act. Global.

»Jeg repræsenterer holdingselskabet som kurator, og det er min vurdering, at man bør undersøge muligheden for at rekonstruere Act.Global med henblik på at sikre de værdier, der er i selskabet og dermed også sikre det udestående, som jeg sidder med i holdingselskabet,« siger han.

I fredags varslede hovedaktionær i Smartkeeper, Act.Globals ejerleder Carsten Jensen, at han forventede, at konkursen i holdingsselskabet ville blive afværget i tide. Finans arbejder på at få en kommentar fra Act. Globals ejerleder Carsten Jensen.

Knap 200 investorer har postet penge i Act.Global i håbet om, at nanosprayen bliver en international erhvervssucces. Det gælder blandt andre Lagkagehusets medstifter Ole Kristoffersen, milliardæren Johan Wedell-Wedellsborg og erhvervsmanden Adam Falbert, der ejer barimperiet Rekom Group. Men en rekonstruktion er ikke nødvendigvis godt nyt for dem, siger ekspert.

»Det er ikke godt nyt for investorerne. En rekonstruktionsbehandling har ikke umiddelbart det formål at redde ejerne, men kreditorerne først og fremmest,« siger advokat og professor Anders Østergaard fra Aalborg Universitet.

Per Hald forklarer, at rekonstruktørerne inden for de næste fire uger vil fremlægge en plan for, hvordan selskabet kan overleve. En ny revisor indsat fra Christensen Kjærulff er udpeget til at sige god for planen.

Act.Globals regnskaber, som de seneste tre år er revideret med blanke påtegninger fra Grant Thornton, bliver i øjeblikket undersøgt af Erhvervsstyrelsen.

Styrelsen igangsatte undersøgelsen på baggrund af to whistleblower-henvendelser, og efter at et uventet tab på 121 mio. kr. chokerede investorerne i begyndelsen af året. Act.Global var blevet nødt til at nedskrive sine tilgodehavender med 75 mio. kr., som selskabet havde bogført i tidligere år, men som siden havde vist sig uden dækning, da licenspartnerne ikke betalte.

