Bendtner har millionoverskud for første gang

Selskabet, der engang husede Nicklas Bendtners smykkevirksomhed, tjener nu sine penge på noget helt andet. Til trods for millionoverskud er egenkapitalen stadig negativ.

Det kan godt være, at Nicklas Bendtner i øjeblikket ikke får en fast månedsløn for at spille fodbold. Men derfor er der stadig penge at tjene for den tidligere landsholdsspiller.

Faktisk har Nicklas Bendtner for første gang i sine snart 10 år som virksomhedsejer fået et millionoverskud.

Hans virksomhed, der bærer det relativt anonyme navn Selskabet NB af 9. december 2010 ApS, havde i 2019 et overskud efter skat på 2,1 mio. kr.

Det fremgår af et nyt regnskab fra selskabet, hvis »hovedaktivitet består af drift af marketing-, event- og profileringsvirksomhed mv.«

Hvad selskabets indtægter konkret kommer fra, bliver dog ikke uddybet.

Det er dog værd at bemærke, at Nicklas Bendtners storsælgende selvbiografi "Begge sider" udkom i 2019, at han deltog i flere populære reklamer for bilmærket Opel, og at Bendtner har fået sin egen realityserie på Dplay.

Selvom Bendtner-selskabet nu har lavet et millionoverskud, skæmmer mange år med underskud stadig.

Fra dengang selskabet hed NB Jewellery og blev brugt til at sælge smykker, ure og guld- og sølvvarer.

Smykkesatsningen kostede fra 2012 til 2014 et samlet tab på over 7 mio. kr. for Nicklas Bendtner. Det gjorde egenkapitalen negativ med et lignende beløb.

»Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Selskabet er finansieret af selskabsdeltager, som har erklæret at ville opretholde de nødvendige kreditfaciliteter frem til den ordinære generalforsamling i 2021,« står der i det nye regnskab, hvor det fremgår, at selskabet har gæld på 7,4 mio. kr. til Bendtner.

Han valgte i slutningen af 2014 at lukke sit smykkeeventyr og lod selskabet stå hen i flere år uden aktivitet. Men i maj 2018 ændrede selskabet formål til at stå for profileringen af den tidligere fodboldprofil.

Det har nu kastet det første millionoverskud af sig.

Nicklas Bendtner har spillet 81 kampe og scoret 30 mål for landsholdet. Klubmæssigt har han været forbi store klubber som Arsenal, Wolfsburg og Juventus. Det seneste eventyr foregik i FC København, hvor den 32-årige dansker nåede at spille i få måneder, inden hans kontrakt udløb ved årsskiftet.

Siden har Bendtner været uden en fodboldkontrakt.