»Det får mig ikke til at ligge søvnløs,« siger Jesper Nielsen om, at han og familien er politianmeldt og indstillet til konkurskarantæne af kurator Boris Frederiksen.

Jesper "Kasi" Nielsen og flere af hans familiemedlemmer har udsigt til at blive efterforsket af politiet og miste retten til at sidde i ledelsen af en dansk virksomhed.

I hvert fald har Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith, kurator i konkursboet efter Kasi ApS, fundet grundlag for både en politimæssig efterforskning og indstillet til en sag om konkurskarantæne mod Kasi-familien.

Konkurskarantæne En konkurskarantæne betyder, at en person i en periode, typisk tre år, får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, som vedkommende ikke hæfter personligt for.

Man kan pålægges konkurskarantæne, hvis først kurator og efterfølgende skifteretten vurderer, at personen har drevet forretning på en groft uforsvarlig måde.

Hvis en person overtræder sin konkurskarantæne, kan denne blive udvidet til at omfatte et forbud mod at deltage i enhver form for erhvervsvirksomhed.

En overtrædelse af konkurskarantænen kan ultimativt føre til en bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Konkret er Jesper Nielsen og to familiemedlemmer indstillet til en sag om konkurskarantæne for »groft uforsvarlig forretningsførelse«.

Det fremgår af en ny redegørelse i konkursboet efter Kasi ApS.

»Nu må andre vurdere, om der er noget at komme efter,« siger Boris Frederiksen.

Han vil ikke kommentere, hvad der danner baggrund for politianmeldelsen, eller hvem fra familien der skal efterforskes. Men ifølge Finans' oplysninger er det de samme medlemmer fra Kasi-familien, som er indstillet til en konkurskarantæne.

Grundlaget for politiefterforskningen er ifølge Finans' oplysninger familiens salg af miniandele i en potentiel earnout-betaling fra smykkeselskabet Pandora.

Kasi-familien mod Pandora Det er Dojajean Holding, der ejer Kasi ApS, som gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked.

Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora, og i den forbindelse blev en earnout-aftale lavet. Den skulle udløse en betaling til Kasi-Jesper på baggrund af de økonomiske resultater for Pandora på de markeder, han havde bygget op for koncernen.

Aftalen blev værdisat til over en halv mia. kr., men da Pandora år efter år tabte millioner og atter millioner på det datterselskab, der afgjorde Kasi-Jespers earnout, endte han med ingenting, da der skulle afregnes

Siden har Pandoras datterselskab vendt kæmpeunderskud til store overskud, og det fik Kasi-Jesper til at true med en politianmeldelse af Pandora.

Politianmeldelsen blev siden droppet, og Dojajean Holding gik konkurs. Det samme gjorde datterselskabet Kasi ApS, hvorfor konkursboet kurator nu fører sagen mod Pandora i håbet om at få aktiver i konkursboet.

Salget af miniandele til over 500 investorer blev lavet uden accept fra Kasi ApS' største kreditor, som ellers skulle give tilladelse til sådan en disposition. Samtidig blev pengene fra salget af andele, 13,8 mio. kr., overført fra Kasi ApS til Amazing Jewelry ApS, der er familiens nyeste smykkevirksomhed.

De 13,8 mio. kr. kræver Boris Frederiksen tilbagebetalt til Kasi-konkursboet. Men det nægter familien Nielsen, og de 13,8 mio. kr. er derfor forblevet i "kreditorly".

Jesper "Kasi" Nielsen er ikke enig i Boris Frederiksens fortolkning af, at salget af miniandele har været håndteret på en forkert og muligvis ulovlig måde.

»Vi og vores advokat er uenig i Boris Frederiksens fortolkning. Jeg bestrider, at de penge (13,8 mio. kr.) tilhører konkursboet og vil kæmpe for de penge, hvis vi ender med at tabe earnout-sagen,« siger han.

Jeg har større sager at kæmpe med, så det får mig ikke til at ligge søvnløs. Jesper "Kasi" Nielsen

Hvad siger du til politianmeldelsen og konkurskarantænesagen?

»Boris har bare passet sit arbejde og gjort sin pligt som kurator. Der er nogle ting, han er forpligtet til at gøre i forhold til konkursloven.«

Men hvis du bliver idømt konkurskarantæne, må du ikke sidde i ledelsen af en virksomhed i typisk tre år?

»Vi har aldrig gjort noget forkert. Så det vil undre mig, hvis jeg ender med at komme i konkurskarantæne. Men jeg tager det nu stille og roligt. Jeg har større sager at kæmpe med, så det får mig ikke til at ligge søvnløs,« siger Jesper Nielsen.