I 2016 fik Kasi ApS fejludbetalt knap 8,8 mio. kr. fra Skatteforvaltningen. Pengene er blevet brugt, og Kasi-familien vil ikke betale pengene tilbage.

Jesper "Kasi" Nielsen og hans familie har kæmpet det ene slagsmål efter det andet med skattemyndighederne.

Kasi-familien har tilmed vundet to gange over skattemyndighederne ved domstolene de seneste år. Senest i 2018, da Højesteret gav Kasi-familien en sejr i en kamp om en skatteregning på 250 mio. kr.

Derfor kan det næsten virke komisk, at Kasi ApS i 2016 ved en fejl fik udbetalt knap 8,8 mio. kr. fra Skatteforvaltningen. De fejludbetalte millioner vedrører refusion af negativ moms og blev udbetalt ad tre omgange i 2016.

Det fremgår af en ny redegørelse i konkursboet efter Kasi ApS.

Efterfølgende bad Skatteforvaltningen pengene tilbagebetalt gennem Kammeradvokaten. Men det nægtede Kasi-familien, da de fejludbetalte midler allerede var blevet brugt på revisorer, advokater og private gældsposter ifølge den nye redegørelse.

»De penge er blevet brugt på alle mulige regninger. Vi mener, at det er vores penge, og det var den moms, som vi burde have fået tilbage,« siger Jesper "Kasi" Nielsen i en uddybende kommentar.

Han kalder det ikke ligefrem »overraskende«, at skattemyndighederne har lavet sådan en fejl, og henviser til de mange dårlige sager i netop Skatteforvaltningen de senere år.

»Min mor fik et chok, da hun så, at der var kommet 8 mio. kr. ind på kontoen fra skattemyndighederne. Men vi tog for gode varer, at det var vores penge. Derefter gik der et par måneder, inden de (skattemyndighederne, red.) fandt ud af bommerten. De fik dog ikke pengene tilbage, og det kommer de heller ikke til,« siger Jesper Nielsen.

Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith, kurator i konkursboet efter Kasi ApS, vil nu undersøge inddrivelsesmulighederne for de fejludbetalte skattemidler.

»Skatteforvaltningen har ikke fået én eneste krone tilbage af de fejlagtigt udbetalte penge, og familien Nielsen agter heller ikke at betale noget tilbage,« siger Boris Frederiksen.

Dog vil inddrivelsen af pengene ikke foregå gennem en såkaldt omstødelsessag, da det er vanskeligt for Boris Frederiksen at løfte bevisbyrden for, at der er lavet omstødelige dispositioner i forhold til konkursloven.

»Konkursboet agter derfor ikke at anlægge retssager herom, hvorfor konkursboet derfor opgiver at forfølge de mulige omstødelseskrav yderligere,« står der i den nye redegørelse.

Samtidig lægger Boris Frederiksen op til, at kreditorerne selv kan forfølge et muligt retsopgør om de såkaldte omstødelseskrav.

Boris Frederiksen er i øjeblikket ved at undersøge, om der skal laves en erstatningssag mod Jesper "Kasi" Nielsen for håndteringen af de fejludbetalte skattemillioner og salget af de såkaldte miniandele i en mulig earnout-betaling fra Pandora.

Salget af miniandele er foregået på en måde, så Boris Frederiksen nu har politianmeldt familien Nielsen og indstillet dem til en konkurskarantæne.