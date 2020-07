Koda: Google vil fjerne dansk musik fra YouTube

Google truer med at fjerne dansk musik fra YouTube efter strandede forhandlinger med Koda.

Thomas Andrew, f.1977, er nyhedsredaktør for Finans med fast base i Los Angeles, USA. Thomas er uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole og har en bacheloruddannelse i statskundskab. Siden praktiktiden hos Morgenavisen Jyllands-Posten har han – kun afbrudt af en enkelt afstikker til TV 2 Nyhederne - været tilknyttet Jyllands-Postens digitale univers i diverse sammenhænge herunder som reporter og korrespondent med fast base i Californien, som han første gang flyttede til i 2010. I sin fritid følger han med nørdet interesse de største kampe i professionel boksning – allerhelst fra ringside - og har blandt andet skrevet en bog om det hårdtslående fag.

Google vil angiveligt fjerne store dele af dansk musik fra YouTube.

Det hævder i hvert fald Koda, som administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere, i en pressemeddelelse.

Dermed står den danske musikbranche potentielt til at miste en af de helt største musikplatforme i verden.

Google har ifølge Koda torsdag meddelt, at Kodas medlemmer ikke vil få deres indhold vist på platformen, indtil en ny aftale mellem de to er på plads.

Parterne forhandler i øjeblikket om en ny aftale om brug af musik på YouTube, efter at den nationale aftale udløb i april.

Google har dog nu ifølge Koda, som betingelse for en ny midlertidig aftaleforlængelse, krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med knap 70 procent.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at vores medlemmer igennem mange år har været stærkt utilfredse med betalingsniveauet på YouTube," siger Kodas administrerende direktør, Gorm Arildsen, i en kommentar, og tilføjer:

"At Google nu kræver betalingen reduceret med knap 70 procent i en midlertidig aftaleforlængelse, forekommer nærmest bizart."

Koda vil ikke acceptere reduceringen, og Google har altså nu på egen hånd besluttet, at Kodas medlemmer ikke kan få deres indhold vist på YouTube, indtil en ny aftale er på plads.

Koda, som er en medlemsejet forening, har ca. 40.000 medlemmer. Den varetager rettigheder for både danske og udenlandske rettighedshavere gennem et samarbejde med udenlandske søsterorganisationer.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Google.