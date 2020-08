Selvom Ivanka Trump og Jared Kushner er officielle rådgivere i Det Hvide Hus, forhindrer det dem ikke i at fortsætte deres forretninger.

Den amerikanske præsident Donald Trumps datter og svigersøn, Ivanka Trump og Jared Kushner, tjente styrtende med penge i 2019.

Ifølge finansielle dokumenter, der blev gjort offentlige i fredags, tjente parret mere end 226 millioner kroner sidste år.

Det skriver New York Times.

Indtægterne kommer fra forskellige indkomstkilder, men størstedelen af indtjeningen stammer fra køb og salg af ejendomme.

Da de amerikanske dokumenter ikke oplyser om Ivanka Trump og Jared Kushners formueværdi i detaljer, kan det sande beløb vise sig at være langt højere.

Ifølge The New York Times kan parrets indtægter fra 2019 vise sig at være på helt op til 4,7 mia. kroner.

Jared Kushner, der fortsat er medejer af ejendomsselskabet Kushner Companies, har modtaget stor kritik i de sidste par år for at fortsætte med at købe og sælge ejendomme trods sin position som seniorrådgiver for Donald Trump i Det Hvide Hus.

Ivanka Trump, der er Donald Trumps ældste datter, er ligesom sin mand ansat som rådgiver i Det Hvide Hus.

Da Donald Trump blev indsat som præsident i 2017, forlod Ivanka Trump sine stillinger i familiens forretninger. Samtidig stoppede hun sine aktiviteter i sit eget tøjfirma.

I 2018 offentliggjorde hun, at hun lukkede sin virksomhed ned, men Ivanka Trump fortsætter med at få indkomst fra familieforretningen.

Ivanka Trump tjente næsten 24 millioner kroner i 2019 fra familiens Trump International Hotel i Washington.

Det samme beløb tjente hun ligeledes i 2017 og i 2018.