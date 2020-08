Lego-familien vil købe travbane - dette er familiens plan med området

Nye boliger, erhverv og en turistattraktion kan være på vej til området omkring travbanen i Billund.

For nyligt kom det frem, at Lego-familiens selskab Kirkbi, igen har afgivet et købstilbud på området omkring Billund travbane, også kaldet Bækkvarteret. Denne gang lyder tilbuddet på 58 mio. kr. Nu kan JydskeVestkysten løfte sløret for, hvad Lego-familiens planer for området er.

Billund Byvision, en stor visionsplan udviklet i samarbejde mellem Realdania, Kirkbi A/S og Billund Kommune, skal udmøntes i netop dette område. Efter planen skal Bækkvarteret rumme en helt ny bydel med både boliger, turisme og nye arbejdspladser til byen. Det skriver JydskeVestkysten.

»Kirkbi ønsker at understøtte realiseringen af Billund Byvision og den positive udvikling, som Billund er i gang med. Området, hvor travbanen i dag ligger, rummer gode muligheder for byudvikling i tråd med byvisionen. Her er mulighed for at skabe en unik bydel, som kan rumme forskellige formål,« siger Steen Pedersen, der er global ejendomschef i Kirkbi A/S til JydskeVestkysten.

Ønsket med visonsplanen er, at bolig-, erhvervs- og turisområder i Billund skal spille mere sammen end det er tilfældet i dag, så byen bliver mere levende. Her er Bækkvarteret en essentiel del af Billund Byvision. Så essentiel, at byrådet i Billund Kommune i 2016 blokerede for et salg af 3200 kvadratmeter jord til naboen Hotel Propellen.

Den gamle travbane vil dog, ifølge visionen, ikke blive jævnet med jorden. Det er planen, at de nye bygninger skal placeres rundt omkring travbanen, som i sig selv vil få en turismefunktion.

Før projektet kan realiseres, skal aktionærerne i Billund Trav A/S dog først godkende salget af området til Lego-familiens pengetank Kirkbi. Dette sker på en generalforsamling d. 18. august. Derefter skal Kirkbi og Billund Kommune sammen skabe en helhedsplan for området.