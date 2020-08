Københavns Lufthavne vil fyre hver fjerde ansatte

Københavns Lufthavne vil som følge af coronakrisen nedlægge 650 fuldtidsstillinger ud af ca. 2.600, oplyser selskabet.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Københavns Lufthavne gør klar til at fyre hver fjerde ansatte som en direkte konsekvens af coronakrisen, der har sendt fly- og rejsebranchen i knæ.

Det oplyser Københavns Lufthavne, der omfatter Københavns Lufthavn i Kastrup samt den noget mindre lufthavn i Roskilde, onsdag morgen i en pressemeddelelse.

Konkret vil lufthavnen nedlægge 650 fuldtidsstillinger ud af selskabets 2.600 fuldtidsstillinger.

»Det er meget trist, at vi nu skal være færre medarbejdere. Vi har haft som mål at sikre så meget aktivitet og så mange arbejdspladser som muligt i lufthavnen igennem krisen. Men med udviklingen i flytrafikken, må vi ulykkeligvis erkende, at det ikke er muligt for os at fastholde det samme antal medarbejdere som før coronakrisen,« siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Artiklen opdateres...