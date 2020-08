Danske billedrammer hitter under coronakrisen

Frameos digitale billedrammer har profiteret af, at folk verden over har været isoleret fra hinanden.

Den aarhusianske iværksættervirksomhed Frameo, der producerer software til digitale fotorammer, oplever succes i coronatiden.

Frameo har tilmed for nylig præsenteret et resultat på 1,6 mio. kr. i overskud efter skat.

Under coronakrisen har Frameo yderligere vundet terræn, mens mennesker verden over har været isoleret i deres hjem.

Da krisen var på sit højeste, mærkede Frameo således en stigning i antallet af sendte billeder og videoer på 35 pct.

Sendte billeder og videoer giver ikke direkte resultater på bundlinjen for den aarhusianske virksomhed, men det skaber ifølge medstifter Kasper Borup Jensen en øget interesse for at investere i en fotoramme.

»Vi tjener ikke direkte på smartphonebrugeren, der sender billeder og videoer, men vi vil gerne have, at vores produkt bliver brugt så meget som muligt, så der kommer mere interesse for at købe vores billedrammer,” siger medstifter Kasper Borup Jensen.

Han stiftede for tre år siden Frameo sammen med studiekammeraterne Nikolaj Schmidt og Emilie Christiansen og i samarbejde med Torben Ulrich fra elektronikproducenten Denver Electronics. Siden er it-virksomheden Appdictive blevet medejere.

Frameos produkt er en videreudvikling af den klassiske digitale fotoramme. Virksomhedens software gør det kort sagt muligt for brugere at sende billeder og videoer ud til andre, der har en digital fotoramme med samme software stående, via deres telefoner. Denne software sælges til kinesiske producenter, som producerer fotorammer til forbrugere over hele verden.

Indtil videre er der blevet sendt mere end 30 millioner billeder og video til Frameo-billedrammer over hele verden.

Det største marked for den aarhusianske virksomheds produkter er USA, hvor der har været en markant forøget interesse under coronaepidemien.

»Særligt USA ser ud til at være hårdt ramt af krisen, og mange er derfor stadig isoleret fra deres nærmeste. Det gør naturligvis, at folk føler et endnu større behov end tidligere for at dele gamle minder eller små glimt af deres hverdag, så de kan følge med i hinandens liv,« siger Kasper Borup Jensen, der på baggrund af den seneste tids succes har store ambitioner frem mod næste regnskabsår.

»Vores mål er, at vi i det næste regnskabsår skal tredoble vores overskud,« siger han.