Vestas har underskud trods stigende omsætning

Til gengæld genoptager selskabet sin prognose for hele året - den er en kende under den oprindelige.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Vindmøllekoncernen Vestas kom ud af andet kvartal med et driftsoverskud på 34 mio. euro. Det er væsentligt under både året før og investorernes forventninger.

Efter skat blev det til et minus på 5 mio. euro i kvartalet. Til gengæld steg omsætningen godt 3,5 mia. euro, hvor forventningerne lå på blot 2,6 mia. euro.

I lighed med andre store selskaber havde Vestas suspenderet sine forventninger til hele året. Den er nu genoptaget.

Vestas forventer for hele året en omsætning på 14-15 mia. euro og en overskudsgrad på 5-7 pct.

I forhold til den oprindelige prognose er forventningerne til omsætningen fastholdt, men der er skruet ned for marginalen. I forbindelse med årsregnskabet forventede Vestas en marginal på mellem 7 og 9 pct., og den er nu sænket til mellem 5 og 7 pct i lyset af coronakrisen.

»COVID-19-pandemien fortsatte med at påvirke den globale økonomi og branchen for vedvarende energi i andet kvartal af 2020. Under disse udfordrende omstændigheder og uden brug af statsstøtte har Vestas’ knap 26.000 medarbejdere leveret et stærkt resultat med 67 pct. vækst i omsætningen sammenlignet med samme kvartal sidste år, en ordreindgang på 4,1 GW samt en rekordhøj samlet ordrebeholdning på mere end 35 mia. euro,« siger koncernchef Henrik Andersen fra Vestas.

Indtjeningsmarginalen i andet kvartal blev stærkt påvirket af hensættelser og landede på 1 pct.. Her havde investorerne forventet 4,4 pct.

»Ekstraordinære garantihensættelser påvirkede vores ebit-margin negativt i kvartalet, men den underliggende ebit-margin på 5,9 pct. bekræfter, at vores eksekvering ellers har været god, hvorfor vi har tiltro til, at vores resultater vil forbedre sig resten af året,« siger Henrik Andersen i en kommentar til kvartalsregnskabet.

Den markant forringede indtjening i andet kvartal overrasker negativt efter en periode, hvor Vestas-aktien ellers er steget.

»Vestas overrasker og genoptager sin guidance med en forventning om et højt aktivitetsniveau og en omsætning på 14-15 mia. euro. Indtjeningen er her og nu ramt af Covid-19, som også vil have en betydelig indflydelse på helåret. Kortsigtet skuffer indtjeningen, men Vestas udstråler tro på at 2020 trods alt kan blive et acceptabelt år. I helårsforventningerne er indregnet en hensættelse på 175 mio. euro. Aktien har klaret sig fremragende hidtil og derfor kan den samlede bedømmelse fra investorerne kursmæssigt falde ud til den skeptiske side,« siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en kommentar til regnskabet.

Når indtjeningen er til den lave side skyldes det blandt andet, at Vestas har hensat 175 mio. euro til opgradering og reparation at nogle allerede installerede møllevinger.

Vestas betragter dog disse hensættelser som et enkeltstående fænomen og er derfor rimeligt sikre på sin opdaterede prognose for hele året.

»Det bør understreges, at disse forventninger er baseret på forudsætninger, som er underlagt større usikkerhed end under normale omstændigheder, grundet corona-situationen,« lyder det fra koncernchef Henrik Andersen hos Vestas.

Nøgletal: