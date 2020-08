Per Lyngbak Nielsen var i mange år topchef i Fitness World, som indbragte ham et trecifret millionbeløb. Nu storsatser han igen på fitness gennem en nyetableret kæde.

En ny storsatsende fitnesskæde er på vej i Danmark.

Navnet er FitnessX, som senere i 2020 slår dørene op i 20 centre landet over. I løbet af fem år er det planen, at kæden skal have 100 centre i Danmark.

Bag storsatsningen står primært Per Lyngbak Nielsen, der var topchef i Fitness World i de år, hvor kæden ekspanderede voldsomt og endte med at blive solgt for 2,5 mia. kr. i 2015.

Salget indbragte Per Lyngbak Nielsen et trecifret millionbeløb. Nu er han klar til et nyt fitnesseventyr.

»I Danmark er Fitness World stor og en klar nummer et. Men derefter kan man nemt blive nummer to eller tre, og det satser vi på at blive med den her nye kæde,« siger Per Lyngbak Nielsen, der er adm. direktør og hovedaktionær i FitnessX.

»Det er alvor, som det skal være med den slags penge. Men vi kommer ikke bare til at ekspandere uden at tænke på sund fornuft og købmandskab. Vi ved også godt, at fitnessmarkedet har det svært lige nu under corona. Måske er jeg tosset, måske er jeg dygtig. Det vil tiden vise. Det er dog aldrig dårligt at begynde i et svært marked, og vi har forberedt os godt,« siger han.

Men hvordan vil FitnessX adskille sig fra de andre kæder på markedet?

»Jeg vil ikke gå længere nu end til sammenligningen mellem en Tesla og en Ford Mondeo. Udefra er det jo begge biler, men ud fra et virksomhedsperspektiv er de forskellige. Vi har ikke opfundet nogle fancy træningsmetoder, men den samlede virksomhed er anderledes på en række punkter.«

Kan du uddybe på, hvilke punkter jeres virksomhed er anderledes?

»Vi har klart set på, hvad vi mener er vilkårene for at få fitnesskunder i 2020'erne og samtidig drive en lønsom virksomhed. Fordelen som ny virksomhed er, at det kan vi fokusere stenhårdt på og samtidig ikke hænge på omkostninger, som tiden ikke længere er til. I bilsproget skal den køre mindst 30 km/l og være digital alle de steder, hvor det giver mening,« siger Per Lyngbak Nielsen.

Fundamentet for FitnessX skal findes i den nuværende Fitness 1-kæde, der findes i store dele af landet.

Den hidtidige ejer af Fitness 1-centrene Jens Refsing Andersen, der i øvrigt var driftsdirektør i mange år i Fitness World, er blevet medejer af FitnessX og har taget sine mange Fitness 1-centre med over i den nye struktur under FitnessX A/S.

Den er endnu uvist, hvornår det første FitnessX-center slår dørene op. Men kæden forventes at blive rullet ud engang i 2020.