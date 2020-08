B&O smider Power på porten: »Det er ubegribeligt«

Power er i gang med at udfase B&O's produkter fra sortimentet, efter at Struer-virksomheden har afbrudt samarbejdet til Power-direktørens store overraskelse.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Mens Bang & Olufsen er hårdt ramt af omsætningsnedgang, har designvirksomheden opsagt samarbejdet med en af landets største elektronikforhandlere, Power.

Det oplyser Powers adm. direktør, Jesper Boysen, der er dybt forundret over opsigelsen, efter at Power ifølge direktøren i år har øget salget af B&O-produkter med 40 pct.

»Jeg fatter det ikke. Det er ubegribeligt, at man ikke tænker mere kommercielt. Det er en hæderkronet dansk virksomhed, som sætter sig ned med en spand over hovedet,« siger Jesper Boysen.

Han fortæller, at opsigelsen skete i sommer, og Power er nu ved at udfase B&O’s produkter fra sortimentet. Jesper Boysen vil af konkurrencehensyn ikke oplyse kædens omsætningstal på B&O’s produkter.

»Den gennemgående udfordring ved B&O er, at de mener, at de er på en anden planet end resten af verden. De mener, at de er i liga med Louis Vuitton og Gucci, men kunderne vil sammenligne produkterne, og B&O er særklasse, når det handler om ikke at forstå kundernes behov,« siger Jesper Boysen.

B&O ønsker ikke at kommentere konkrete forhandler- og partnerforhold og vil heller ikke forholde sig til Jesper Boysens kritik.

Thomas Jöhncke, landechef for B&O i Danmark, oplyser i en skriftlig udtalelse, at man har ændret tilgangen til at udvikle og styrke sine salgskanaler:

»Vi skal tættere på vores multibrandforhandlere og vores Bang & Olufsen-butikker, så vi sammen sikrer, at vi leverer den rigtige kundeoplevelse og sælger endnu flere produkter. Det kræver dog, at vi prioriterer vores egne ressourcer bedre, fordi vi kan ikke være alle steder på samme tid,« siger han.

Strategi- og brandingekspert, Martin Roll, mener, at det giver god mening af fravælge forhandlere som Power, der lever af at sælge store volumener.

»Motivet er langt hen ad vejen at beskytte brand, pris og oplevelse. Det er de parametre, man er bange for, at elektronikkæderne ikke kan leve op til,« siger han.

Martin Roll mener, at B&O altid har været udfordret af, at virksomheden på den ene side ønsker at nå ud til så mange mennesker som muligt, samtidig med at virksomheden bevarer eksklusiviteten i sine produkter.

»B&O har været famlende i forhold til strategien. Nu er det på tide at gøre op én gang for alle, hvad man vil. Det kan sagtens være det, de er i gang med,« siger han.

Mens Power er røget på porten, arbejder B&O dog fortsat sammen med f.eks. Elgiganten og Hi-Fi Klubben, oplyser Thomas Jöhncke.