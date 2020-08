Pandora-milliardærer i ny satsning: »Dette er ikke set før i Norden«

Pandora-stifternes familiekontor har skudt millioner i fonden N2F, der vil købe ejerandele i vækstvirksomheder mellem investeringsrunder. Andre kendte investorer er også med.

Noget af milliardformuen fra Pandora-grundlæggerne Winnie Liljeborg og Per Enevoldsen bliver nu satset på en ny måde.

Deres familiekontor, North-East Family Office, har skudt 25 mio. kr. ind i Nordic Secondaries Fund (N2F), der blev oprettet for under et år siden og køber op i vækstvirksomheder, hvor stiftere eller ventureinvestorer vil sælge ud af ejerandele.

Ifølge Jan-Ole Hansen, investeringsdirektør i North-East Family Office, er der i øjeblikket ikke noget marked i Danmark eller vores nabolande for handel med den type ejerandele.

»Dette er ikke set før i Norden. Man ser handel af secondaries (handel af ejerandele mellem investeringsrunder, red.) meget i USA, men det sker slet ikke på samme måde i Norden, hvor der ellers er mange succesfulde iværksættervirksomheder. Derfor er N2F's case interessant for os,« siger han.

Udover North-East Family Office har kendte erhvervsfolk som Jobindex-milliardæren Kaare Danielsen og business angel Ivan Bjerg-Larsen også skudt penge i N2F.

»Vores entré gør helt sikkert, at lignende investorer får øjnene op for dette marked,« siger Jan-Ole Hansen, der håber, at andre velhavende familiekontorer og institutionelle investorer hopper ombord i N2F.

Udover at skyde penge ind fonden, er North-East Family Office blevet medejer af N2F's managementselskab, hvorfra fonden forvaltes.

Sådan fungerer investeringsstrategien i N2F Først bliver en virksomhed grundlagt. Stifterne ejer som regel hovedparten eller hele virksomheden

I næste fase kommer meget tidlige investorer, der tager høje risici med chance for høje afkast. Leverer virksomheden, kommer venturefondene som de næste investorer

Venturefonde foretager en såkaldt due diligence, af virksomheden. Mener venturefondene, at virksomheden er værdifuld holdes en investeringsrunde, en såkaldt A-runde. Efter en periode, der kan vare op til flere år, afholder venturefondene endnu en investeringsrunde, en B-runde og år senere måske en C-runde

Det er imellem disse runder, at N2F vil købe ejerandele fra investorer, som vil veksle ejerandelen til kontanter

Den nye fond har allerede investeret i fem virksomheder. Det svenske betalingsfirma Klarna, robotvirksomheden Onrobot fra Fyn, interiørselskabet Room med en dansk stifter, den danskbaserede HR-virksomhed Actimo og estiske Click & Grow, der har innovative planteløsninger.

Bag N2F står de tre erfarne investorer Niels-Ulrik Mousten, Frank Lyhne Hansen og Peter Sandberg.

Sidstnævnte kan fortælle, at 75 investorer allerede er med i N2F's første fond. I den skal der rejses 350 mio. kr., som forventes at blive investeret i mellem 20 og 30 virksomheder, hvor N2F ejer højst 10 pct. af hver virksomhed.

Når første fond er lukket, er det hensigten at oprette en ny fond på mindst 100 mio. euro, svarende til omkring 750 mio. kr.

»Vi har undret os over, hvorfor der ikke er sådan en fond her i det nordiske økosystem. For det er en interessant aktivklasse for investorer, og derfor tror vi meget på projektet,« siger Peter Sandberg.

»Det er også meget værdifuldt for hele startup-miljøet, at de dygtige risikovillige stiftere og investorer, som får succes med deres investeringer, kan realisere en del af disse og geninvestere pengene i nye startups,« siger han.

N2F forventer at give investorer et årligt afkast på 20,3 pct. over seks år. Afkastet skal opnås gennem succesfulde exits, hvad enten det er videresalg af virksomheder eller børsnoteringer.

»Jeg kan sagtens forestille mig, at mange af de virksomheder, vi går ind i, kommer til at ende på Nasdaq-fondsbørserne og ikke de mindre børser som First North og lignende,« siger Peter Sandberg.