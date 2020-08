Den danske erhvervsmand Lars Kolind kæmper fortsat med store underskud i sit personlige selskab Lars Kolind A/S, viser nyt regnskab.

Den erfarne erhvervsmand Lars Kolind fortsætter med at tabe millioner gennem sit personlige selskab Kolind A/S.

Det viser et nyt årsregnskab, som Kolind A/S har offentliggjort.

Lars Kolind, der er en af de mest profilerede erhvervsfolk herhjemme, var gennem 10 år topchef i høreapparatkoncernen William Demant/Oticon, som han forlod i 1998. Efterfølgende blev han en del af bestyrelsen i Grundfos, hvor han også avancerede til formand.

Den karriere sluttede dog brat, da han i 2011 tabte en magtkamp til Grundfos-arvingen Niels Due Jensen om styringen af selskabet, hvilket fik Lars Kolind til at forlade sin post.

Siden har han kastet sig over en lang række investeringer – heriblandt gennem selskabet Lars Kolind A/S.

Efter en årrække med sorte tal på bundlinjen har de seneste år været hårde ved Lars Kolinds private selskab.

I 2018-regnskabet måtte selskabet afskrive omkring 51 mio. kr., hvilket sendte bundlinjen i rødt med et minus på 38,5 mio. kr. – og 2019 har bestemt heller ikke været et jubelår for Lars Kolinds investeringer.

Årsregnskabet for 2019 afslører, at selskabet må indkassere et minus på knap 30 mio. kr. Egenkapitalen er i samme periode dykket fra 113,5 mio. kr. til 83,7 mio. kr.

Lars Kolind A/S har i dag ejerandele i otte selskaber, efter to yderligere selskaber, Bookanaut og Tixibot, blev lukket i løbet af regnskabsåret.

Især ejerandelene i det børsnoterede softwareselskab Conferize og designvirksomheden Jacob Jensen Design har bragt Lars Kolind i medierne de seneste år.

Conferize har haft store problemer med at få en sund forretning stablet på benene, hvilket sidste år fik Lars Kolind og en anden storinvestorer til at smide Conferize-ledelsen på porten under stor mediebevågenhed.

Også i Jacob Jensen Design, der bl.a. står bag Margrethe-skålen, har der været uro på ledelsesgangen. Her måtte arvingen efter Jacob Jensen, Timothy Jacob Jensen, forlade selskabet på dramatisk vis.

Derudover har Lars Kolind A/S også andele virksomhederne i Spiir, Impero, Younoodle, Bluetown, Cybot og Listen2News.

Som årsag til sidste års store underskud, skriver Lars Kolind i regnskabets ledelsesberetning:

»Når man som Kolind A/S investerer i unge virksomheder med stor risiko, vil der uundgåeligt forekomme både markante værdiforringelser og -stigninger. Mens forringelserne afspejles i nedskrivninger, jfr. selskabets regnskabsprincipper, sker der ikke altid opskrivning ved værdistigninger.«

»Med udgangspunkt i den reelle udvikling i virksomhederne, er det ledelsens vurdering at regnskabsåret har været tilfredsstillende, omend regnskabet udviser et underskud.«

I regnskabets ledelsesberetning skriver Lars Kolind endvidere, at alle otte virksomheder i højere eller mindre grad er påvirket af coronakrisen.

»Samlet venter ledelsen trods Covid-19 krisen en positiv udvikling i Kolind A/S i det kommende år, med en samlet omsætning i virksomhederne, der forventes at ville overstige 150 mio. kr. og en medarbejderstab på knap 200.«