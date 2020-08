Coronavaccine-kapløbet kan give vinderne 600 mia. kr. til deling

Nogle få medicinalselskaber står til en enorm gevinst, hvis de kommer først med en coronavirus.

En effektiv vaccine mod coronavirus og covid-19 er blevet en ekstremt vigtig brik for hele verdenssamfundet og verdensøkonomien.

Og for det medicinalfirma, der kommer først, venter der en klækkelig belønning. Samlet vil der være en omsætning på omkring 100 mia. dollar – 630 mia. kr. – på vaccinerne, lyder vurderingen fra analytiker Josh Schimmer fra Evercore ISI. Det skriver fagmediet Fierce Pharma.

Af den bunke penge vil 40 mia. dollars lande direkte på bundlinjen, altså 250 mia. kr. – og det vil være nogle få selskaber, der får en stor del af gevinsten, lyder analysen.

I øjeblikket er der meget fokus på medicinalselskabet Moderna, som foreløbigt er udnævnt til at have førertrøjen i udviklingen af en coronavaccine. Det bliver også afspejlet i aktiekursen, som nåede at blive femdoblet fra februar til juli, men som den seneste måned har mistet lidt af glansen.

Spørgsmålet er så, om selv en vaccine-vinderposition er nok til at bære de forventninger, der er bagt ind i aktien nu. Det har der været en del debat om, men Josh Schimmer mener, at det balancerer. Moderna vil høste 40 pct. af alle vaccineindtægterne, hvis de kommer først, lyder hans vurdering. Med 35 dollars pr. dosis og halvdelen som ren profit skal der sælges to milliarder styk, før det harmonerer med Modernas aktiekurs. Det lyder af meget i en verden med knap otte milliarder indbyggere, men det er sandsynligt, at man ikke kan nøjes med én dosis, hvis man skal være beskyttet mod coronavirus, men måske skal have fem, mener han.

Det kan i øvrigt også blive et helt andet selskab end Moderna, som løber med trofæet og de store gevinster. Moderna og Novavax bliver foreløbigt set som de bedste bud, men langt større medicinalfirmaer med store muskler har også kastet sig ind i kampen og er ikke langt bagefter. For eksempel Pfizer, Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Kapløbet om vaccineudvikling sker ikke kun imellem de store medicinalselskaber rundt omkring i verden, men også mellem nationalstater. For nyligt meldte Ruslands præsident Vladimir Putin for eksempel ud, at en brugbar vaccine var klar og kunne komme i masseproduktion til oktober. Vaccinen er kun testet på få mennesker, og har ikke været igennem de store fase-3-forsøg med mange tusinde forsøgspersoner. Putins egen datter har dog fået en dosis, ifølge Putins melding.