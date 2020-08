Et ukendt antal kundeoplysninger er blevet lækket fra det femstjernede luksushotel Hotel Ritz i London.

Flere spisende gæster på det luksuriøse Hotel Ritz i London er den seneste tid forsøgt frarøvet deres betalingsoplysninger og store pengebeløb.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet har svindlerne været »ekstremt overbevisende« og bl.a. udgivet sig for at være medarbejdere på hotellet, der ringede for at bekræfte de bordreservationer, som de involverede gæster havde lavet på Hotel Ritz’ restaurant Tea at The Ritz.

Angiveligt har svindlerne ringet til gæsterne med nøjagtige informationer om deres reservationer og bedt dem om deres kontooplysninger. Herefter har de forsøgt at bruge flere tusinde pund hos bl.a. den britiske varehuskæde Argos.

Det er endnu uvist, hvordan svindlerne har fået fat i oplysninger, om hvem der havde bestilt bord på det ekstravagante hotel.

BBC skriver også, at flere af gæsterne blev kontaktet af svindlerne forud for deres reservation med beskeden om, at det angivende kort var afvist, hvorefter svindlerne bad dem om oplysninger på et andet bankkort.

Ritz blev for første gang bekendt med svindlen den 12. august og undersøger i øjeblikket, hvordan kundeoplysningerne er blevet lækket.

Det er fortsat uvist, hvor mange mennesker der har været udsat for svindel.

Reuters skrev forrige år, at ejerne bag det femstjernede hotel i London var parate til at overdrage Hotel Ritz til nye ejere.

Prisen lød dengang på 6,8 mia. kr.

Siden 1995 har det over 100 år gamle Hotel Ritz været ejet af de skotske tvillinger David og Frederick Barclay, som også sidder på avisen Daily Telegraph. De købte dengang hotellet for 80 mio. pund, eller 672 mio. kr.

Hotel Ritz omsatte i 2018 for 47 mio. pund, svarende til 394 mio. kr., mens driftsindtjeningen landede på 15 mio. pund, svarende til 125 mio. kr.