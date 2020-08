Dansk taskefirma halverer overskuddet - samtidig styrer døtrenes millionforretning til vejrs

Overskuddet fortsætter med at skrumpe i det kendte taskebrand Adax.

Ægteparret Eugen og Helle Silfen, der står bag det danske taskebrand Adax, må endnu en gang se sig overhalet af døtrene Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen, der ligesom forældre har kastet sig ind i taskebranchen.

Når det kommer til at tjene penge har de to døtre nemlig overhalet forældres millionforretning, der ifølge det seneste offentliggjorte regnskab for 2019 mere end halverer overskuddet sammenlignet med året forinden.

Ifølge regnskabet skyldes halveringen, at Adax forrige år har været påvirket af nye investeringer, en voksende konkurrence og udsving i valutakurser.

Ligesom coronakrisen ifølge regnskabet resulterer i, at Adax i indeværende år vil udvise et mindre underskud.

»Adax er finansielt godt rustet til at imødegå det forventede tab. Dette vil derfor ikke influere på selskabets relationer, hverken til kunder, leverandører eller Adax’ bankforbindelsem,« skriver ledelsen.

Adax leverede forrige år et overskud på 1,7 mio. kr. efter skat mod et overskud på 3,6 mio. kr. i 2018.

Samtidig kunne Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen, der sammen ejer taskefirmaet Núnoo, som primært henvender sig til yngre kvinder, i den skæve regnskabs periode for juli 2018 til juni 2019 præsentere et rekordhøjt overskud.

Ifølge regnskabet steg søskendeparrets overskud nemlig til 5,8 mio. kr. efter skat i perioden, hvilket er det højeste i virksomhedens historie. Derved overhaler de to døtre altså forældres virksomhed målt på overskud.

Samtidig har Núnoo mere end fordoblet antallet af medarbejdere i regnskabsperioden. Det betyder, at selskabet nu har 19 ansatte. Ligesom et nyt lagersystem og yderligere lagerkapacitet også er tilføjet for at følge med den kraftige vækst.

Modsat forældrene forventer Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen »en væsentlig stigning i omsætningen« fremadrettet.

Det er tredje år i træk, at søskendeparrets taskevirksomhed løfter sin indtjening.

Eugen og Helle Silfen har i alt fem børn, som alle er medejere af Adax. Og to af dem, Pia Silfen-Jensen og Naja Silfen, har altså også selv kastet sig over livet som taske-iværksættere.

Adax blev stiftet i 1982 med en vision om at designe og producere moderigtige tasker og punge op det nordiske marked.

Brandet opererer i dag udover i Norden på flere europæiske markeder.