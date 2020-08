John "Faxe" Jensen skal nu sælge møbler

John "Faxe" Jensen »var ret hurtig til at sige ja tak«, da han blev tilbudt at blive en del af en møbelvirksomhed.

Hvad er det første, du tænker på, når hører navnet John "Faxe" Jensen?

De fleste vil formentligt tænke på en jublende Flemming Toft råbe "hutlihut", efter John "Faxe" har braget bolden ind til 1-0 mod Tyskland i EM-finalen i 1992.

Men fremadrettet kan det være, at danskerne skal tænke på møbler, når John "Faxe" Jensen bliver nævnt.

I hvert fald har den danske EM-helt valgt at investere i møbelvirksomheden Living Room, der driver møbelbutikker i Odense og Taastrup og går efter at blive en central aktør på markedet.

»Da jeg blev tilbudt at investere i Living Room og blev introduceret til virksomhedens koncept om at sælge kvalitetsmøbler til konkurrencedygtige priser, var jeg ret hurtig til at sige ja tak. (...) Jeg er først og fremmest investor, men jeg vil selvfølgelig hjælpe, alt hvad jeg kan inden for branding og kommunikation og bringe mit netværk i spil,« siger John "Faxe" Jensen til Sjællandske Medier.

Gennem det nystiftede selskab Møbel Koncept 2 ApS har John "Faxe" Jensen nu et ejerskab på mellem 20 og 24,99 pct.

Han er sammen med en anden investor, Patrick Nygaard Hansen, nu blevet en del af Living Room, der åbnede sin første butik i Odense i marts og netop har åbnet butik nummer to i Taastrup.

Ifølge Michael Krarup, adm. direktør i Living Room, vælger møbelvirksomheden at åbne i Taastrup efter stor opmærksomhed i Odense.

»Samtidig har vi valgt at udvide ejerkredsen med John »Faxe« Jensen og Patrick Nygaard, som begge på hver deres felt vil kunne bidrage til at realisere vores strategi om at opbygge en landsdækkende møbelkæde og nethandel indenfor en femårig periode. På den korte bane er det målet at udvide med yderligere tre-fire butikker i landets største byer indenfor de kommende 12 måneder,« siger han til Sjællandske Medier.

John "Faxe" Jensen nåede at spille 69 landskampe og var forbi klubber som Brøndby IF, Arsenal og Hamburger SV, inden han sluttede karrieren i Herfølge, hvor han sensationelt som spillende træner førte klubben frem til en DM-titel omkring årtusindeskiftet.

Året efter rykkede Herfølge og John "Faxe" Jensen dog ned fra Superligaen. Senere var han i mange år assistent for Michael Laudrup i først Brøndby og senere spanske Getafe.

Den seneste tid har han været chefscout for Arsenal i Skandinavien, ligesom John "Faxe" Jensen midlertidigt var landstræner i 2018, da Danmark måtte sende et "nødlandshold" på banen mod Slovakiet.