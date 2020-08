Novo vil bruge hjernens termostat til store vægttab

Medicinalselskabet Novo Nordisk har overgået egne forventninger og tror nu så meget på fremtiden, at dele af selskabets fedmeforskning nu skal bevæge sig i en helt ny retning.

Novo Nordisk tror så meget på selskabets store fedmehåb, at det danske medicinalselskab nu skifter fokus inden for det område, der spås at blive et af de største i fremtiden.

Novo Nordisk vil fremover i højere grad udvikle lægemidler til vedligeholdelse af store vægttab frem for nye lægemidler til at tabe sig.

»Vi arbejder på at se, om vi kan nulstille det genetiske setpoint, altså termostaten i hjernen, så vi kan stille den til en højere temperatur, om man så må sige. Lidt som hvis du gerne vil skrue lidt op for varmen derhjemme,« siger Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk.

Det nye satsningsområde handler også om, hvordan man kemisk kan stimulere stofskiftet til at brænde flere kalorier af.

Det genetiske setpoint betyder i praksis, om man f.eks. kan få folk, der genetisk er disponeret for et BMI i niveauet 25-30, ned på et BMI på f.eks. 20-25.

»Vi skal til at have fokus på andet end bare appetitregulering. Hvis vi kan appetitregulere folk til at tabe mere end 25 pct. ved at kombinere to midler, er næste skridt måske at gribe ind i andre systemer i kroppen,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

De to midler er Semaglutid i kombination med AM833. Her har data vist, at patienterne i gennemsnit tabte sig 17,1 pct. på bare 20 uger ud fra en gennemsnitlig startvægt på 95,1 kilo.

»De komplementerer hinanden på elegant vis og gør det muligt at tabe, hvad jeg vil sjusse til at være 25 pct. eller mere over en periode på lidt mere end et år,« siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Selvtilliden er så stor, at Novo Nordisk for nylig sendte flere lægemiddelkandidater til behandling af fedme i graven, simpelthen fordi de forventeligt ikke var bedre, end hvad kombinationen Semaglutid/AM833 forventes at levere, når man ser på effekt og bivirkninger.

Den oprindelig plan var, at de skulle have været næste generation efter kombinationen.

Ifølge Jannick Lindegaard Denholt, analytiker i ABG Sundal Collier, er satsningen logisk.

»Hvis Novo Nordisk lever op til ambitionerne med kombinationen af Semaglutid og AM833, vil det være meget tæt på, hvad man kan opnå ved en operation. Derfor giver det god mening at undersøge nye områder inden for fedmebehandling,« siger han.