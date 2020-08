Overskuddet før skat i hans to selskaber Skriveverkstedet og Hettemåke landede på 41 mio. kr.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Der er ingen i det norske kulturliv, der formår at tjene penge som krimiforfatteren og musikeren Jo Nesbø.

De seneste tal fra årsregnskaberne i hans selskaber Skriveverkstedet A/S og Hettemåke A/S viser et samlet overskud før skat på næsten 41 mio. kr. (57,4 mio. NOK), skriver Dagens Næringsliv.

Jo Nesbø er herhjemme især kendt for krimiromanerne om detektiven Harry Hole. I juni sidste år udgav han sin tolvte bog i serien med titlen ”Kniv”, hvor førsteoplaget var på 200.000 eksemplarer.

Selv om overskuddet var stort, lod Jo Nesbø pengene stå i selskaberne og udbetalte hverken løn eller udbytte til sig selv.

De to selskaber har tilsammen en egenkapital på over 134 mio. kr., og i forbindelse med hans selvangivelse fra 2018 kom det frem, at hans formue var vokset til knap 200 mio. kr. - eller 276 mio. NOK.

Jo Nesbø har et cv, som er ret specielt for en forfatter.

Han er født i Oslo og var fodboldspiller hos klubben Molde på højeste niveau indtil en knæskade satte en stopper for karrieren.

Desuden er han uddannet civiløkonom og har arbejdet som børsmægler i DNB.

I 1990 startede han pop-rockbandet ”Di Derre” som også blev populært - særligt med hitsangen ”Jenter”.

Han debuterede som forfatter i 1997 med bogen ”Flagermusmannen”.

På trods af sin knæskede er Jo Nesbø en ivrig klatrer og tilbringer normalt flere måneder af året med at bestige bjerge.

Dagens Næringsliv har uden held forsøgt at få en kommentar til regnskaberne fra Jo Nesbø, men sidste sommer udtalte han sig om sin store formue i et interview med norsk TV2.

»Den beskæftiger jeg mig ikke så meget med. På et eller andet tidspunkt betyder det ikke så meget længere. Det betyder noget i et kort øjeblik, indtil du opdager, at den giver dig frihed til at leve livet, som du ønsker. Efter det betyder det mindre,« sagde Jo Nesbø.