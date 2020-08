Storbank udbetalte milliardbeløb ved en fejl

Modtageren holder stadig på pengene, som banken ivrigt forsøger at få retur via en retssag.

Der går nok nogen rundt med halvrøde ører hos amerikanske Citibank i øjeblikket. For ved en fejl er banken kommet til at sende 175 mio. dollars til hedgefonden Brigade Capital Management.

Slemt bliver endnu værre af, at hedgefonden ikke umiddelbart har i sinde at returnere beløbet, der svarer til næsten 1,1 mia. danske kr.

Det skrev CNN onsdag.

Citibank, der er en af de største banker i USA, har ovenpå fejlen og den manglende velvilje fra hedgefonden til at tilbagebetale pengene, valgt at føre et søgsmål for at få pengene retur.

I forbindelse med retssagen fremgår et dokument, hvor Citibank forklarer fejlen ved, at de ville have sendt et lidt mere beskedent beløb på 1,5 mio. dollars til hedgefonden i rentebetalinger på et lån, som hedgefonden lavede til kosmetikvirksomheden Revlon, skriver CNN.

Den amerikanske storbank er ikke videre tilfreds med hedgefondens måde at håndtere sagen på, og ifølge CNN kalder banken Brigade Capital Managements ageren for ”samvittighedsløs”, mens de beder retten om at tvinge hedgefonden til at levere pengene tilbage.

»Alle andre resultater vil true stabiliteten i banksystemet og belønne dårlige aktører, der prøver at kapitalisere på operationelle fejl,« siger banken ifølge CNN i sin anklage mod hedgefonden.

Torsdag indledte retten ifølge CNN retssagen med at beordre Brigade Capital Mangement til enten af betale pengene tilbage eller vente med at spendere dem, til retssagen kører videre den 31. august.