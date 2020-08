Et fokus på luksussegmentet har belønnet sig hos danske Miinto, der forventer stor vækst i indeværende regnskabsår.

Det går godt hos danske Miinto, der efter et eminent første halvår øger forventningerne for regnskabsåret til en vækst på 40-50 pct.

I fjor havde modeportalen en omsætning i omegnen af 700 mio. kr., og dermed nærmer Miinto sig altså en milliardomsætning.

I den første halvdel af 2020 har modeportalen Miinto haft en salgsvækst på 100 mio. kr. set i forhold til samme periode året før. Især andet kvartal gav gode resultater.

Det er specielt luksusvarer, der driver fremgangen i det gode andet kvartal. Butikker med luksusvarer på hylderne øgede således salget med 168 pct. i kvartalet. Årsagen er, at værdien på hver enkelt ordre simpelthen er vokset, og især svenskerne bestiller for større og større beløb, når de handler via Miinto.

Hos Miinto mener man, at det er udtryk for, at handelsplatformen har tiltrukket et nyt kundesegment.

»For et år siden øgede vi vores fokus på premium-segmentet. Det er det, vi ser slå igennem nu. Tallene taler deres tydelige sprog – efterspørgslen på tøj og accessories i den øvre ende er derude, hvis man har de rigtige varer og er gearet til at udvide sit salg til nye markeder,« siger den adm. direktør i Miinto, Konrad Kierklo.

Ifølge Miinto er interessen for varer fra danske butikker steget i udlandet. De danske butikker genererede i andet kvartal 40 pct. af alt deres salg uden for landets grænser. Hollændere var de ivrigste udenlandske købere, og svenskerne kom ind på en andenplads.

Miinto opjusterer efter det positiv første halvår forventningerne til årsregnskabet. Sidste regnskabsår solgte handelsportalen for 700 mio. kr., men i indeværende år regner de med at vækste dette med 40-50 pct., så de kommer op i nærheden af en omsætning på 1 mia. kr.

Danske Miinto blev etableret i 2009 og sælger i dag modeprodukter i syv forskellige lande. Selskabet beskæftiger 200 medarbejdere og den største ejerposition ligger hos milliardær Anders Holch Povlsen, der ejer 57 pct.

Sidste regnskabsår havde selskabet Miinto Holding ApS et underskud på 44 mio. kr.