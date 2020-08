Fitness World i fyringsrunde - nedlægger træningskæde

Fitnesskæden vil skille sig af med ca. 75 fuldtidsansatte og et ikke oplyst antal deltidsansatte.

Danmarks største fitnesskæde Fitness World skal igennem en fyringsrunde og samtidig bliver træningskæden Urban Gym inden årets udgang lagt ind under Fitness World.

Tiltagene bliver iværksat på baggrund af »nye behov og forventninger hos medlemmerne«, og de krav og anbefalinger, som branchen er blevet mødt af i forbindelse med Covid-19. Det betyder, at kæden skal skilles sig af med ca. 75 fuldtidsansatte og et ukendt antal deltidsansatte, oplyser fitnesskæden i en pressemeddelelse.

»Vi står i en ny virkelighed, og derfor er vi nødt til at arbejde på nye måder og organisere os anderledes, så vi bedst muligt møder medlemmernes nye behov og forventninger, og fortsat kan efterleve myndighedernes krav og anbefalinger. Det kræver omstilling og investeringer af os,« udtaler Niels Meidahl, der er direktør i Fitness World Group, i pressemeddelelsen.

Det betyder bl.a., at der vil kommet et »endnu større fokus på rengøring og nye standarder på tværs af kæden«.

»Derudover satser vi endnu mere på digitale services, så vi fortsat kan skabe sunde vaner for endnu flere,« lyder det fra Niels Meidahl.

Fyringsrunden kommer ikke til at ramme instruktørerne eller de personlige trænere i Fitness World. Den vil således ramme i forhold til den » den operationelle drift af centrene og organiseringen af Fitness Worlds hovedkontor«.

»Det er trist at skulle sige farvel til nogle af vores gode kollegaer, og vi har naturligvis – alle de steder, hvor det har været muligt - tilbudt medarbejderne andre roller eller opgave,« lyder det fra Niels Meidahl.

I 2020 vil Fitness World investere et »stort millionbeløb« i »nye rengøringsmaskiner, digitale services og it-systemer, der skal understøtte omstillingen til den nye virkelighed«.

Og samtidig bliver Urban Gym lagt ind under Fitness World inden årets udgang.

»Vi mener, at den bedste måde at tilpasse virksomheden til den nye virkelighed er ved at tilbyde vores medlemmer ét samlet, stærkt og forbedret træningsnetværk. Det vil sige ét samlet tilbud med Fitness World-centre« siger Niels Meidahl.

Fitness World blev i slutningen af 2019 købt af den britiske fitnesskæde PureGym.