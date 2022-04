Elon Musk køber Twitter

Rigmanden Elon Musk har købt det sociale medie Twitter for 44 mia. dollars, skriver virksomheden i en pressemeddelelse

Elon Musk har købt den sociale platform Twitter for 44 milliarder dollars svarende til omtrent 300 mia. kroner.

Det bekræfter Twitter i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort mandag aften dansk tid.

Ifølge pressemeddelelsen har Elon Musk, som ifølge Forbes er verdens rigeste mand, købt det sociale medie for 54,20 dollars per aktie svarende til en samlet købspris på 44 mia. dollars.

Opkøbet er ifølge pressemeddelelsen enstemmigt godkendt af Twitters bestyrelse.

»Twitters bestyrelse har gennemført en gennemtænkt og omfattende proces for at vurdere Elon’s forslag med et bevidst fokus på værdi, sikkerhed og finansiering. Den foreslåede transaktion vil levere en betydelig udbetaling, og vi mener, at det er den bedste vej frem for Twitters aktionærer,« skriver Brett Taylor, bestyrelsesformand i Twitter.

I pressemeddelelsen citeres den nye Twitter-ejer for at understrege ytringsfrihed som en vigtig årsag til købet.

»Ytringsfrihed er en hjørnesten i et velfungerende demokrati og Twitter er det digital bytorv, hvor sager vedrørende menneskehedens fremtid diskuteres,« skriver Elon Musk.

»Jeg vil også gøre Twitter bedre end nogensinde ved at forbedre produktet med nye features og ved at gøre algoritmernes koder åbne, besejre spam bots og ved at verificere alle menneskelige brugere. Twitter har et enormt potentiale - jeg ser frem til at arbejde med virksomheden og brugerne om at frigøre potentialet,« skriver han.

Ifølge pressemeddelelsen har Elon Musk sikret sig lån for 25,5 mia. dollars til finansieringen og har derudover stillet omtrent 21 mia. dollars i egenkapitalsforpligtelse til rådighed.

Elon Musk var forud for købet den næststørste aktionær i Twitter, hvor han ejede 9,1 procent af aktierne.

I løbet af salgsprocessen, som forventes at blive lukket i løbet af 2022, vil Twitter aktierne blive afnoteret og selskabet vil blive privatiseret.

