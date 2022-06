SAS om strejkevarsel: Man risikerer hele virksomhedens fremtid

Piloterne viser chokerende dårlig forståelse for SAS' situation. Tusindvis af kollegers job er på spil. Sådan lyder reaktionen fra SAS på SAS-piloternes strejkevarsel.

Ledelsen i SAS reagerer hårdt på strejkevarslet fra omkring 1.000 piloter, der er utilfredse med, at de ikke kan få garanti for jobs til gengæld for omfattende besparelser.

»Pilotforbundenes advarsel er skødesløs og viser en chokerende dårlig forståelse for den kritiske situation, SAS er i.« Sådan lyder det i en skriftlig kommentar fra selskabet umiddelbart efter, at piloterne i SAS Pilot Group har varslet strejke om 14 dage...