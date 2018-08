Hos fagforeningen 3F ønsker man et totalt forbud mod Roundup, efter en tidligere skadedyrsbekæmperhar har fået medhold i, at ukrudtsmidlet har forårsaget hans kræftsygdom.

»Vi har igennem længere tid sagt, at der er problemer med Roundup, og at det er sundhedsskadeligt. Derfor har vi arbejdet for, at man ikke bare skærer ned for det, men forbyder det totalt.«

Sådan siger Morten Fischer-Nielsen, arbejdsmiljøansvarlig og forhandlingssekretær i 3F’s grønne gruppe, til DR.

Meldingen kommer, efter en tidligere skadedyrsbekæmper i en amerikansk retssag har fået medhold i, at brugen af Roundup har forårsaget hans kræftsygdom.

Morten Fischer-Nielsen mener, at man »spiller hasard med liv og helbred og miljøet« ved ikke at forbyde midlet, og han er bekymret på vegne af sine medlemmer, der bl.a. tæller gartnere og ansatte i landbruget, fortæller han til DR. Han mener derfor, at retssagen bør få politikerne til at se nærmere på, om ukrudtsmidlet skal forbydes.

Kemigiganten Bayer, der for nylig har overtaget virksomheden Monsanto, som står bag Roundup, afviser dog, at midlet skulle være kræftfremkalende.

Det samme gør viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt. Ifølge ham er Roundup et af de mest undersøgte midler i dansk og europæisk sammenhæng, og han hæfter sig ved, at midlet så sent som i år er blevet frikendt for kræftrisiko.

»Det eneste, jeg kan gøre som landmand, er at stole på vores myndigheder, og det gør jeg også. Jeg har stor tillid og tiltro til, hvordan danske og europæiske myndigheder både overvåger og godkender de her ting,« siger han til DR.

Retssagen i USA handler om den tidligere skadedyrsbekæmper Dewayne Johnson, som i 2014 fik diagnosticeret den særlige type lymfekræft non-Hodgkin lymfom.

Et nævningeting beordrede fredag virksomheden Monsanto, der står bag Roundup, til at betale Johnson en erstatning på knap 1,9 mia. kr. for at være ansvarlig for han terminale sygdom. Selskabet vil dog anke sagen.

Sagen er den første af sin art i USA, men Monsanto står over for 5.000 lignende søgsmål.