Putin stempler liberale værdier som forældede

Ruslands præsident, Vladimir Putin, leverer i et interview en bredside mod de politiske grundværdier, som har domineret udviklingen i vestlige demokratier siden Anden Verdenskrig.

Liberale grundværdier som individuelle rettigheder og den enkeltes frihed har overlevet sig selv.

Det er i hvert fald budskabet fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, der tager bladet fra munden i et interview, som Financial Times har bragt fredag.

Her slår han fast, at liberalisme som ideologi er »blevet forældet«, rapporterer CNBC.

Men Vladimir Putin, der har siddet tungt på magten i Rusland i snart to årtier, stopper ikke her.

Den russiske præsident slår også fast, at ikke bare er de liberalistiske grundværdier, som har været dominerende i den vestlige verden siden Anden Verdenskrig, forældede. De er også på kollisionskurs med, hvad befolkninger rundt om i verden reelt ønsker, lyder det.

Interviewet med Putins opsigtsvækkende udtalelser bringes, netop som verdens ledere er samlet i den japanske havneby Osaka til et todages G20-topmøde.

Blandt deltagerne er Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, der deltager på vegne af de 28 EU-lande.

Efter at have studeret Putins udtalelser tøvede Donald Tusk ikke med at slå fast, at han er stærkt uenig med Putins dom over liberalismens formkurve.

»Enhver som hævder, at liberale demokratier er forældede, hævder samtidig, at friheder er forældede, at love er forældede, og at menneskerettigheder er forældede,« lød det fra Donald Tusk som reaktion på Putins udtalelser til Financial Times.

Udtalelserne har næppe forbedret stemningen blandt G20-deltagerne, der under mødet bl.a. ventes at krydse klinger om handelskrig, udenrigspolitik og tiltag for at imødegå den globale opvarmning.