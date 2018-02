Kåre Schultz kom ud af 2017 som det stærkeste brand i de danske hjørnekontorer. Det viser, at parametre som strategi og økonomi fylder mere end innovation og kreativitet i omtalen af topchefer.

Kongen er død, kongen længe leve.

Fire af Danmarks mest toneangivende selskaber - Mærsk, Novo, Lego og Danfoss - har alle vinket farvel til topchefen inden for det seneste halvandet år. Det kan så sandelig ses i medieanalysefirmaet Infomedias omfattende opgørelse af "CEO Superbrands 2017", der offentliggøres torsdag.

Væk er Smedegaard, Rebien, Knudstorp og Christiansen. Nu hedder vores fem mest feterede topchefer Kåre Schultz (Teva), Lars Fruergaard Jørgensen (Novo Nordisk), Henrik Poulsen (Ørsted), Mads Nipper (Grundfos) og Anders Dam (Jyske Bank) bedømt ud fra 2.500 artikler samt scoren fra et panel bestående af erhvervsjournalister og pressechefer.

CEO Superbrand 2017 Medieanalysefirmaet Infomedia har rangeret topcheferne i 40 af landets største selskaber på baggrund af 2.500 omtaler i 2017 samt en spørgeundersøgelse blandt såvel pressechefer som erhvervsjournalister på landsdækkende medier. Her er top 20 (navn, selskab, brandscore, placering i 2016): Kåre Schultz, Lundbeck/Teva, 66 (ny) Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk, 65 (ny) Henrik Poulsen, Ørsted, 64 (5) Mads Nipper, Grundfos, 58 (8) Anders Dam, Jyske Bank, 57 (6) Anders Holch Povlsen, Bestseller, 57 (7) Søren Skou, A.P. Møller-Mærsk, 49 (9) Jens Bjørn Andersen, DSV, 48 (10) Niels Bjørn Christiansen, Lego, 48 (3) Morten Hübbe, Tryg, 46 (18) Peder Tuborgh, Arla Foods, 44 (17) Cees't Hart, Carlsberg, 41 (12) Kim Fausing, Danfoss, 41 (ny) Jan van de Winkel, Genmab, 38 (13) Allan Polack, PFA Holding, 37 (33) Jeff Gravenhorst, ISS, 37 (15) Lars Rasmussen, Coloplast, 37 (26) Per Bank, Dansk Supermarked, 37 (26) Jais Valeur, Danish Crown, 35 (28) Anders Runevad, Vestas, 35 (11)

Vinderen Kåre Schultz, der skiftede fra Lundbeck til Teva i årets løb, var ikke blot den mest synlige topchef i det forgangne år med et snit på hele fire omtaler hver eneste uge.

Nej, en nærlæsning af artiklerne viser også, at han i feltet med i alt 40 topchefer har opnået den mest positive omtale inden for ikke mindre end fire af syv brandparametre: "Strategiske kompetencer", "økonomisk performance", "faglighed og markedskendskab" samt "medarbejdere og organisation".

»Kåre Schultz har længe været et kendt CEO-brand. Derfor er det ikke overraskende, at han slutter højt på listen efter Lundbecks indtræden i top 40-virksomheder,« siger Simon Ernst-Sunne, head of Advisory & Solutions hos Infomedia.

Han er dog overrasket over, hvor højt medicinalbossen rent faktisk er havnet i feltet med tanke på, at Kåre Schultz især er kendt for at skære virksomheder hårdt til.

»Det er interessant, at en CEO som Schultz stryger direkte ind på førstepladsen i en tid, hvor mere engagerende og innovative ledere efterlyses. Men han bliver anerkendt for sine strategiske kompetencer og økonomiske performance i medierne i 2017,« forklarer Simon Ernst-Sunne.

Derudover hæfter han sig ved, at Henrik Poulsen fra Ørsted er hoppet fra 5.- til 3.-pladsen som følge af navneskiftet hos det det tidligere Dong og den afledte omtale af Poulsens visioner om en grønnere profil og strategi. Det skridt har påvirket hans score positivt både i medierne og i ekspertpanelet.

Det samme kan siges om PFA's anfører, Allan Polack, der har udskiftet en 33. plads med en 15. plads ved at engagere sig mere i samfundsdebatten om pensionsordninger.

Så vidt vinderne. Taberne i opgørelsen er straks mere interessante at beskæftige sig med, mener Jesper Højberg Christensen, stifter og formand for Advice Ledelses- og Kommunikationsrådgivning.

Han peger på, at Legos nye adm. direktør, Niels Bjørn Christiansen, er faldet fra 3.- til 9. pladsen, fordi han endnu ikke har sat sit eget aftryk på legetøjskoncernen. Mens Thomas Borgen fra Danske Bank end ikke er at finde i den bedste halvdel til trods for, at han er en af de absolut mest eksponerede topchefer herhjemme.

»Hvis du spørger finanssektoren, tvivler jeg på, at Anders Dam rangerer højere end Thomas Borgen målt i betydning, vigtighed, whatever. Men det er jo kommunikationsfolk, der står bag opgørelsen, og det får det nok lidt en drejning af,« siger Jesper Højberg Christensen.

Ifølge ledelsesrådgiveren domineres de øverste pladser af chefer, som er bedre til at eksekvere end til at innovere, hvilket for ham at se afspejler en indbygget svaghed ved den slags undersøgelser.

»Det kan godt være, at de måler topcheferne. Men sandheden er, at de i endnu højere grad måler selskabernes image, for de to ting er jo ikke til at skille ad. Sådan er det bare,« konstaterer Jesper Højberg Christensen.

Mads Nipper fra Grundfos - nummer fire på brandlisten - mener også, at de to ting er svære at skille ad. Men derfor bør topcheferne stadig kere sig om deres offentlige profil, lyder det.

»Min forfængelighed synes da, det er fint at have et stærkt brand. Det vigtigste er dog, at det for mig at se kun kan gavne en virksomheds evne til at tiltrække, fastholde og engagere medarbejdere, hvis topchefen står for noget udadtil,« siger Mads Nipper.