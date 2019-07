Her skal du flytte hen, hvis du vil have mere i løn

Nyt land overtager førstepladsen fra Singapore, som det land i verden, der er bedst at bo og arbejde i for udlændinge.

Hvis du gerne vil tjene lidt mere i løn (og hvem vil i øvrigt ikke det?), så kan det være, du skal overveje at rykke teltpælene op og flytte udenfor Danmarks grænser. Nærmere bestemt ville det være en god idé at forsøge at finde et job i landet, der er hjem for nogle af de største private banker og medicinalvirksomheder - nemlig Schweiz.

En ny undersøgelse foretaget af HSBC Holdings Plc. viser, at Schweiz er det land i verden, der er bedst for udlændinge at arbejde i, og hvor de tjener den højeste løn. Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

I Schweiz er gennemsnitslønnen for udlændinge, der er kommet til landet for at arbejde ca. 742.000 kr. om året, hvilket er hele 47 pct. højere end gennemsnittet for de 33 lande, der er med i undersøgelsen.

Dermed overtager Schweiz førstepladsen fra Singapore på HSBC's tolvte udgave af listen over bedste lande i verden at bo i for såkaldte expats (mennesker der migrerer for at leve og arbejde i et andet land red.).

Hvor er det bedst at arbejde? 1. Schweiz 2. Singapore 3. Canada 4. Spanien 5. New Zealand 6. Australien 7. Tyrkiet 8. Tyskland 9. De Forenede Arabiske Emirater 10. Vietnam Kilde: HSBC

Ifølge John Goddard, der er chef for HSBC's afdeling for expats, er det langt fra kun er den gennemsnitlige løn, der er afgørende for, om et land får en høj placering på listen.

»Mennekser, der bor i udlandet for at arbejde, ser på mere end bare det økonomiske udbytte, de får ved at flytte til et nyt marked. De ser på balancen i deres arbejdsliv, det generelle miljø de ønsker at opdrage deres børn i, de ser på sikkerheden, og Schweiz markerer sig virkelig godt inden for alle disse forskellige kategorier,« forklarer han til Bloomberg.

En af overraskelserne på listen er Tyrkiet, der siden 2018 har rykket sig fra en toogtyvende plads til en syvende plads - ifølge HSCB på grund af deres åbenarmede samfund, der gør det nemt for udlændinge at falde til i landet.

Storbrittanien er faldet hele syv pladser på listen og ligger nu nummer 27. Årsagen er selvsagt den økonomiske og politiske ustabilitet, som Brexit har medført.

Danmark indgår ikke i undersøgelsen.