Til over halvdelen af alle de stillingsbetegnelser, der findes i Danmark, er der under 20 ledige. Det viser en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Dorte Ipsen Boddum, f. 1969, er politisk reporter på Finans. Dorte har igennem 12 år som journalist på Jyllands-Posten skrevet i spændingsfeltet mellem økonomi og politik. Hun har været erhvervsreporter, Christiansborgreporter og senest forsvarsmedarbejder. Dorte er oprindelig uddannet kandidat i engelsk og internationale studier men valgte at gå journalistvejen efter en kort karriere som underviser. Hun er uddannet fra DJH i 2001 med praktiktid på Jyllands-Posten. Dorte er bosat på Østerbro og holder bestemt af en latte, men bliv ikke overrasket, hvis der er Johnny Madsen i øregangen, for hun er vokset op ved Vesterhavet og har stadig saltvand i årene.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Danske virksomheder må spejde langt efter blikkenslagere, glarmestre og mange andre medarbejdere til helt almindelige faglærte job.

Mens der ifølge de seneste tal stadig er 111.200 registrerede ledige, er virkeligheden for mange arbejdsgivere, at der til en lang række jobtyper er under 20 ledige at tage af - på landsplan.

Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har fået udarbejdet.

Tallene rammer ifølge adm. direktør i DA Jacob Holbraad en tyk pæl igennem fagbevægelsens påstand om, at der er ledige nok at tage af og ingen nævneværdig mangel på arbejdskraft.

»Set fra den enkelte virksomheds synspunkt er det et stærkt misvisende billede, at der står mere end 100.000 ledige klar i en lang række til at tage et arbejde,« siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er enig.

»Tallene understreger den melding, som jeg næsten dagligt får fra landets virksomheder – nemlig at vi i store dele af landet og for en lang række jobfunktioner er ved at løbe tør for hænder. Det er meget alvorligt og kræver fuld opmærksomhed, hvis ikke det opsving, som vi oplever lige nu, skal risikere at stoppe brat,« siger han.

Opgørelsen baserer sig på samtlige CV'er, der er registreret i jobcentrenes cv-bank på nettet, Jobnet, dog kun fra ledige med mere end 12 ugers ledighed. Ifølge DA for at undgå såkaldte skifteledighed, hvor f.eks. ledige, som reelt allerede er på vej i et nyt job, tæller med. I alt er godt 81.000 ledige derfor med i opgørelsen.

Der findes i alt godt 900 stillingskategorier, som ledige kan angive kvalifikationer inden for, og til over halvdelen af dem er der ifølge opgørelsen nu under 20 ledige tilbage. Eksempelvis er der 12 glarmestre, 23 blikkenslagere, 144 murere, 327 tømrere og 105 kranførere.

3F-formand Per Christensen mener, at det giver et misvisende billede kun at se på ledige med mere end 12 ugers ledighed.

»I 3F har vi i øjeblikket godt 800 ledige, der søger arbejde som murer, godt 700 ledige, der søger arbejde som tømrer, og flere end 250 ledige, som søger job som kranfører. Derfor har jeg meget svært ved at genkende de tal, DA bruger på vores medlemmers områder,« siger han.

En analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra efteråret 2017, der blev foretaget blandt næsten 15.000 virksomheder, viser, at kun 8 pct. af virksomhederne oplevede udfordringer med at finde nye medarbejdere.

Ifølge overvismand Michael Svarer er det danske arbejdsmarked i dag præget af, at der stadig er ledige ressourcer, selv om det strammer til i visse brancher.

»Begge parter (fagbevægelsen og arbejdsgiverne, red.) har sådan set ret. Man kan se på jobkategorierne, at der er få ledige mange steder, men omvendt er der stadig ledige at tage af, og beskæftigelsen bliver ved at vokse,« siger han.