Truslerne hober sig op: Trumps næste træk i handelskrigen rammer global vækst på det værste tidspunkt

Fredag vil handelskrigen mellem USA og Kina ifølge flere storbanker træde ind i en ny, mere intens fase. Det er dog blot en af flere ting, der lige nu truer den globale vækst.

Bo Nielsen, født 1972, er økonomiredaktør på Finans. Han er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en Master i erhvervsjournalistik fra Northwestern University i Chicago. Før sin tid på Finans, arbejdede han for Bloomberg News, heraf to år i hovedkontoret i New York. Inden journalistkarrieren arbejdede Bo bl.a. som økonom indenfor strategi, virksomhedsopkøb og forretningsudvikling hos A.P. Møller-Mærsk. Han var før i tiden en adrenalinjunkie og var opslugt af maratonløb, boksning, matchracing og ekstremski. I dag nøjes han med at tage korte løbeture i medvind og går en tur på golfbanen i ny og næ. Han elsker at rejse, bruge tid med sine to børn og at nørde den med økonomiske tidsskrifter.

En stigende oliepris, en eskalering af handelskrigen mellem USA, EU og Kina og flere tegn på opbremsning i en række store udviklingslande som Indien truer med at bremse den globale vækst.



Udviklingen kan ifølge bl.a. Sydbank, Nordea og amerikanske Citigroup udløse fald på aktiemarkederne, ramme dansk eksport og sætte virksomheder som A.P. Møller-Mærsk under fornyet pres.

»Vi venter ikke en brat opbremsning, men væksten har formodentlig toppet, og der er kommet flere punkter på negativ-listen. Derfor er vi blevet noget mere negative på aktier,« siger Anders Svendsen, chefanalytiker i Nordea.

Forleden sænkede den amerikanske storbank Citigroup sin prognose for den globale vækst for første gang siden 2016. Jyske Bank nedjusterede også sin globale prognose for både 2018 og 2019. Nordea advarer om, at der kan komme flere økonomiske skuffelser og mere nervøse markeder resten af året.

Nye prognoser Jyske Bank venter, at den globale vækst i år lander på 3,7 pct. mod en tidligere prognose på 3,8 pct.

I 2019 aftager væksten til 3,3 pct. mod tidligere 3,4 pct. Den globale vækst toppede i 4 pct. i 2017.

Bnp-væksten i Euroland vil ifølge Jyske Bank derfor aftage fra 2,5 pct. sidste år til kun 2,1 pct. i år.

Citigroup fastholder prognosen på 3,4 pct. i år, men har sænket den til 3,3 pct. næste år.

I 2020 venter banken en vækst på kun 3,1 pct.

Kilde: Jyske Bank og Citigroup





Skuffende nøgletal fra Europa, hvor både Tyskland og Frankrig er gået lidt ned i vækstgear, og fra store udviklingslande som Kina driver nedjusteringerne. Samtidig ventes centralbanker i Europa og USA at stramme deres pengepolitik.

Toneangivende aktieindeks som amerikanske S&P 500, europæiske STOXX 600, danske OMX C25 og kinesiske Shenzhen er alle i rødt over den seneste måned. De er dog ifølge Nordea og Citigroup stadig ikke færdige med at absorbere et scenarie med lavere vækst og højere renter.

Væksten presses ifølge bankerne lige nu af den stigende oliepris. Prisen på råolie fra Nordsøen er steget til næsten 80 dollars per tønde fra under 45 dollars for kun et år siden og presser ifølge Citi efterhånden forbrugernes pengepung i både Vesten og Østen.



Fredag kan den amerikanske præsident, Donald Trump, ifølge Danske Bank dertil sætte fart på handelskrigen, når han ventes at lægge en særtold på kinesiske varer for yderligere 34 mia. dollars.



Handelskrig skridt for skridt Her er de væsentligste fikspunkter i den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina fra de seneste uger, som har gjort markederne meget nervøse: 15. juni: USA melder pludselig, at man vil lægge en særtold på 25 pct. på kinesiske varer for en værdi af op mod 34 mia. dollars fra den 6. juli. Kina svarer med det samme, at man vil gøre det samme med amerikanske varer.

18. juni: Donald Trump beder sine folk identificere kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollars, som kan få en særtold på 10 pct., og lover at finde for 200 mia. dollars mere, hvis Kina svarer igen.

29. juni: Det amerikanske finansministerium lægger et forslag på bordet, der vil begrænse kinesiske investeringer i USA.

1.-5. juli: Donald Trump angriber i en række tweets Kina og landets handelspolitik. Talsmænd for den kinesiske regering svarer i et interview, at man ikke vil bøje sig for ’’afpresning’’ fra amerikansk side.

6. juli: Særtold på varer for 34 mia. dollars fra begge lande vil formodentlig træde i kraft

24. juli: Der er høring i USA om at lægge særtold på kinesiske varer for yderligere 16 mia. dollars. Kilde: Nordea og Bloomberg

Hvis alle trusler om told bliver til virkelighed, kan det koste 1 pct. point af den globale vækst de næste to år, vurderer analysehuset Oxford Economics.



Transportvirksomheder som A.P. Møller-Mærsk er ifølge Sydbank meget sårbare over for en opbremsning i den globale vækst.



Forleden nedjusterede det tyske containerrederi Hapaq-Lloyd sine forventninger til 2018, og det samme kan snart ske for Mærsk, mener banken.



»Mærsk opererer i et marked, der er præget af overkapacitet, og det, som holder skindet på næsen, er en relativ god vækst i efterspørgslen. Hvis vi får en opbremsning i den globale vækst, kan det sætte Mærsks indtjening under et voldsomt pres,« siger Morten Imsgard, senioranalytiker i Sydbank.

Hos Mærsk lyder det, at koncernen løbende tilpasser kapaciteten efter markedsudviklingen, og man fremadrettet forventer en øget usikkerhed bl.a. som følge af »geopolitiske risici og udsigterne for den internationale handel«.