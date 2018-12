Danske Bank om opsigtsvækkende anholdelse: »De kommende dage vil blive spændende«

Selv om anholdelsen af Huaweis økonomichef ikke vil gøre forhandlingerne mellem USA og Kina i handelskrigen nemmere, forventer Danske Bank stadig, at parterne indgår en aftale i 2019.

Våbenhvilen i handelskrigen mellem USA og Kina er efter få dage stødt ind i den første forhindring. Tre dage efter at USA og Kina i weekenden tændte tobakken i fredspiben er Meng Wanzhou, der er økonomichef i det kinesiske teknologiselskab Huawei nemlig blevet anholdt.

Anholdelsen fandt sted i Canada med henblik på udlevering til USA for brud på USA’s sanktioner over for Iran. Anholdelsen af Meng Wanzhou, der er datter af Huaweis grundlægger, vil ikke gøre forhandlingerne om en løsning på handelskrigen lettere, lyder det fra Danske Bank.

»Den vil på den ene side lægge pres på Trump for at holde fast i en hård linje over for Kina. I USA vil det blive set som yderligere bevis på, at Kina forsøger at omgå USA’s restriktioner på teknologiområdet og sanktioner mod Iran. For nyligt var en anden af Kinas største teknologi-virksomheder ZTE tæt på at blive kørt i sænk på grund af et eksportforbud af teknologi-varer til virksomheden, fordi den havde brudt sanktioner mod Iran,« skriver Allan von Mehren, chefanalytiker i Danske Bank, i en kommentar.

Fra kinesisk side er anholdelsen blevet mødt med »kraftige protester«, og de kinesiske myndigheder har anmodet om en afklaring og en løsladelse af Meng Wanzhou. I Danske Bank peger man på, at anholdelsen af Meng Wanzhou ikke kun har øget presset på Donald Trump, men også Kinas præsident Xi Jinping for ikke at give USA en for god aftale.

»I Kina ses restriktionerne på teknologi som uberettigede og som et forsøg fra USA’s side på at holde Kina nede, for at Kina ikke kommer til at overhale USA økonomisk,« skriver Allan von Mehren.

Selv om weekendens våbenhvile altså allerede er stødt på den første udfordring, forventer man i Danske Bank fortsat, at parterne bliver enig om en aftale i løbet af 2019.

»De kommende dage vil blive spændende i forhold til om det får nogen konsekvenser for forhandlingerne på handelsområdet – og hvor store. Det er stadig vores forventning, at man når frem til en aftale i 2019. Handelskrigen begynder i stigende grad at ramme amerikanske aktiemarkeder og vigtige vælgergrupper inden for landbruget og bilindustrien. Trump vil i stigende grad fokusere på præsidentvalget i 2020, og hans mål er formentlig at kunne sikre, at Kina køber betydeligt flere landbrugsvarer i USA, hvilket vil gavne vælgerne i nogle af svingstaterne,« lyder det fra Allan von Mehren.