Langt de fleste økonomer forventer, at USA er på vej ind i en recession

En ny rundspørge skriver sig ind i den snigende usikkerhed om verdens stærkeste økonomis ve og vel.

Opsvinget i den amerikanske økonomi slutter snart. De seneste 10 års vækst afløses af en recession i enten 2020 eller 2021.

Sådan lyder det nu fra et klart flertal af 280 adspurgte forretningsøkonomer i USA. Således tror blot 11 pct. af økonomerne i en rundspørge fra National Association for Business Economics, at den amerikanske økonomi kan undgå et tilbagefald inden for det næste par år.

Dermed skriver rundspørgen sig ind i den snigende usikkerhed om, hvordan verdens stærkeste økonomi har det. De seneste måneder har således budt på store udsving i aktiekurserne, et fald i forbrugertilliden, politisk pres på centralbanken for at bevare den toneangivende rente i ro samt ikke mindst en handelskrig med Kina.