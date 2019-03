En stribe dårlige nøgletal fra USA og Europa har sendt renterne ned i et niveau, som før i tiden har været et sikkert varsel om recession.

Fornyet frygt for en økonomisk nedtur i USA og Europa har de seneste uger sendt renterne på begge sider af Atlanten ud i store fald.

Nervøsiteten har de seneste dage også fremkaldt fald på aktiemarkederne, gavnet sikre valutaer som den japanske yen og har presset renten på det 30-årige danske boliglån ned omkring rekordlave 1,5 pct.

»Det er en ret så betydelig bevægelse. Dette fortæller os, at markederne er ganske bekymrede for fremtiden,« siger Tina Winther Frandsen, chefanalytiker i Jyske Bank.

Centralbankerne i både Europa og senest i USA har på det seneste sænket deres økonomiske prognoser og anlagt en langt mere bekymret tone. Bevægelsen nedad i renterne tog fart, efter at en stribe nøgletal fra både USA og Europa viste afmatning.

I slutningen af sidste uge tordnede de europæiske renter derfor nedad; ikke mindst i Tyskland, hvor renten på den 10-årige statsobligation røg et stykke under 0 pct. for første gang siden 2016. De danske renter røg også ned i det laveste niveau i mere end to et halvt år.

Alle gør klar til den næste recession. Det mener vi er for pessimistisk. Jan Størup Nielsen, chefanalytiker, Nordea

I USA dykkede renten på den 10-årige amerikanske statsobligation til det laveste niveau siden slutningen af 2017 og krøb under renten på landets 3-måneders obligation for første gang siden 2007.

Netop denne såkaldte invertering – eller ombytning – af renterne på korte og lange statsobligationer i USA er kun sket otte gange siden 1950. Syv af gangene fulgte en økonomisk recession omtrent et år senere, ifølge Bankinvest.

Jyske Bank og Nordea mener dog, at obligationsmarkedet overreagerer. Tina Winther Frandsen ser ikke en amerikansk recession før et stykke inde i 2020, og Nordea regner med, at de europæiske nøgletal snart forbedres.

Dermed må de danske boligejere nok skyde en hvid pind efter drømmelånet på 1,5 pct., vurderer Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

»Markedet er nervøst for, at den økonomiske vækst bliver ekstremt lav, og at der stort set aldrig mere kommer inflation. Alle gør klar til den næste recession. Det mener vi er for pessimistisk. Noget tyder på, at renterne har bundet,« siger han.