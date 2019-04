Trumps kamp mod Kina får støtte fra uventet kant

Mens mange økonomer har rystet på hovedet af USA's handelskrig med Kina, får Trumps politik nu opbakning fra bankbossen Jamie Dimon.

Det var det korrekte at gøre, da USA med Donald Trump i spidsen indledte en handelskonfrontation med Kina. Også selv om det på kort sigt er en klods om benet på økonomien. Sådan lyder det nu fra Jamie Dimon, der står i spidsen for den amerikanske storbank J.P. Morgan Chase.

»Vi skulle helt sikkert have indledt den,« sagde den magtfulde bankboss torsdag under et arrangement i tænketanken Council on Foreign Relations, da han blev spurgt om, hvorvidt det var rigtigt af USA at indlede en handelskonfrontation med Kina, skriver CNBC.

»Jeg er ikke tilhænger af tariffer og trusler, men jeg er tilhænger af at håndtere problemerne. Vi står bedre ved at håndtere det nu, uanset hvad det betyder for økonomien,« lød det videre fra Jamie Dimon.

Ifølge Jamie Dimon er problemerne bl.a. spørgsmål om den intellektuelle ejendomsret, investeringer og handelsbarrierer, der ikke inkluderer tariffer.

Handelskrigen mellem USA og Kina har ad flere omgange udløst nervøse trækninger blandt investorerne på finansmarkederne, og den har ført til bekymrede miner blandt alverdens økonomer, der har advaret om effekterne på økonomien.

Konflikten mellem USA og Kina har stået på længe, men de to parter er lige nu i en form for våbenhvile. Målet er, at våbenhvilen skal munde ud i en handelsaftale mellem verdens to største økonomier. Der har flere gange været forlydender om, at en aftale var nært forestående, men indtil nu er der altså ikke kommet nogen aftale på plads.