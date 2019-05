Danmark falder to pladser tilbage i den årlige konkurrenceevneanalyse fra IMD, men er fortsat i den globale top 10.

Danmark og andre små økonomier klarer sig bedst i den årlige konkurrenceevneanalyse fra den anerkendte schweiziske handelshøjskole IMD.

»Den høje grad af politisk enighed i alle væsentlige spørgsmål, herunder at sikre alle borgere del i velstand og livskvalitet, er de centrale forklaringer på, at et land som Danmark år efter år kan holde sig i den globale top 10,« forklarer Arturo Bris, professor ved IMD og direktør for forskningscenteret IMD World Competitiveness Center, der står bag analysen.

Med mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere sektorer, er det ikke så overraskende, at økonomien begynder at hænge lidt i håndbremsen. Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri

Singapore har ifølge IMD World Competitiveness Rankings 2019 verdens bedste konkurrenceevne skarpt fulgt af Hongkong. For sidstnævnte er der tale om status quo, mens Singapore i år har byttet plads med USA.

Blandt de mest iøjnefaldende ændringer er, at store industrilande som Storbritannien, Frankrig og Japan falder markant i forhold til 2018. Japan og Frankrig er således nede på placeringer som henholdsvis nr. 30 og 31.

»En klar trend i rapporten er, at små økonomier med et konsensusbaseret politisk system klarer sig bedre end store, og det samme gælder lande, der ikke er fuldt demokratiske, fordi økonomiske og politiske beslutninger kan sættes i værk umiddelbart efter, at de er truffet,« siger Arturo Bris.

Undtagelsen er USA, der er den eneste store økonomi blandt de 10 lande i verden, der har den bedste konkurrenceevne.

De primære årsager til, at Danmark falder tilbage fra en 6. til en 8. plads, er et relativt stort fald inden for valutakursstabilitet samt i realvæksten i bruttonationalproduktet pr. indbygger.

»Der må aldrig herske tvivl om fastkurspolitikken, så derfor er valutakursstabilitet en faktor, som vi ikke har megen indflydelse på. Hvad økonomien angår, har vi nu haft seks år med højkonjunktur. Beskæftigelsen er rekordhøj. Med mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere sektorer er det ikke så overraskende, at økonomien begynder at hænge lidt i håndbremsen,« siger Kent Damsgaard, direktør i Dansk Industri.