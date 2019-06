Vismænd: Boligmarkedet har toppet i de store byer

Festen på boligmarkedet i landets største byer ser for alvor ud til at være ebbet ud, konkluderer De Økonomiske Vismænd i ny prognose for dansk økonomi.

Siden 2018 er priserne på ejerlejligheder faldet efter flere år med konstante stigninger. Det kan være et tegn på, at boligmarkedet i landets største byer har ramt loftet og nu er begyndt at bevæge sig i en anden retning.

Det vurderer De Økonomiske Vismænd i en ny vismandsrapport for dansk økonomi. Rapporten er sendt på gaden tirsdag.

»Udviklingen kan være et tegn på, at boligmarkedet i de største byer har toppet for denne gang,« skriver vismændene.

Prisen på ejerlejligheder er steget konstant siden 2012, men i midten af 2018 begyndte pilen at pege en anden vej.

Samtidig er handelsaktiviteten faldet gennem hele sidste år og ind i 2019, mens liggetiderne er omtrent uændrede. Det betyder, at der er kommet et større udbud af varer på hylderne, hvilket har haft en dæmpende effekt på priserne.

»Det mindsker samtidig bekymringen for opbygning af en boligprisboble i de større byer,« skriver vismændene i rapporten.

Samtidig har det også lagt en dæmper på boligmarkedet i især København og Aarhus, at der sidste år blev indført nye regler, der begrænser lånemulighederne for husholdninger med høj gæld.

Konkret betyder reglerne, at adgangen til afdragsfrie og variabelt forrentede lån er blevet begrænset for husholdninger med en gæld på mere end fire gange den årlige indkomst samt en belåningsgrad på over 60 pct.

Selv om dampen ser ud til at være gået af boligmarkedet i de større byer, hvor boligmassen primært består af ejerlejligheder, kan husejerne dog fortsat se frem til stigninger i priserne – om end de ser ud til at blive mere afdæmpet end de foregående syv år.

Ifølge vismændene vil den nye boligskatteaftale, lave renter og en fortsat stigende indkomst hos danskerne fortsat puste til gløderne på boligmarkedet for enfamiliehuse.

»De kommende år ventes boligpriserne derfor fortsat at stige, men i et langsommere tempo end hidtil,« står der i vismandsrapporten.

For dansk økonomi som helhed skønner vismændene, at økonomien i år vil vokse med 2 pct. og 1,7 pct. næste år. Frem mod 2025 vil dansk økonomi i snit vokse med 1,8 pct. om året.