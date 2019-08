Kina slår tilbage i handelskrigen - største aktienedtur i USA i 2019

Kinas devaluering af valutaen yuan og melding om stop for amerikanske landbrugsvarer sender rystelser gennem de amerikanske aktiemarkeder. Især tech-aktierne er ramt.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Hvis Trump vil have handelskrig, så skal han få handelskrig.

Sådan må den kinesiske regering have tænkt, for efter USA’s præsident i sidste uge pludseligt meldte ud, at samtlige varer importeret fra Kina ville blive pålagt 10 pct. ekstra told, er fløjlshandskerne taget af hos centraladministrationen i Beijing.

Det har skabt fornyet frygt og får nu de amerikanske markeder til at reagere med nye fald efter nogle i forvejen sløje dage. I løbet af mandagen – som ikke er slut endnu – er S&P 500-indekset således faldet med tre procent, hvilket svarer til et samlet tab siden toppen forrige fredag på over seks procent.

Industri-indekset Dow Jones er rykket 767 point ned, et fald på 2,9 pct., mens teknologibørsen Nasdaq er faldet med 3,5 pct.

Dermed endte det med den foreløbig største nedtur for alle tre indeks i 2019.

Kina har som modsvar til de amerikanske trusler om ekstratold på alt at devaluere sin valuta, yuanen, så den mandag nåede det laveste niveau i forhold til den amerikanske dollar i ti år, nemlig under syv yuan pr. dollar. Manøvren fik Donald Trump til at beskylde Kina for valutamanipulation på Twitter.

Samtidig meldte Kina ud officielt – gennem de statsstyrede medier – at landet i videst muligt omfang vil stoppe import af landbrugsvarer fra USA. Det gælder for eksempel sojabønner, som USA’s midtvest-region er storeksportør af.

De store amerikanske selskaber er over en bred kamp faldet, men især teknologivirksomheder, som er endt som nogle af de mest profilerede gidsler i Trumps handelskrig. Hos chipproducenterne Intel og Broadcom dykkede aktiekursen med henholdsvis 3,5 pct. og 3,9 pct. i løbet af mandagen, mens Nvidia er faldet med 6,5 procent. Disse selskaber sælger nemlig for mange milliarder dollars chips til kinesiske producenter af computere og telefoner.

Apple, der producerer iPhones i Kina, men også sælger en del på det kinesiske marked, fik også et smæk. Her er kursen foreløbigt faldet med 5,2 pct.