Her er 20 brancher, der har mistet millioner af jobs siden 2000

Der er forsvundet millioner af arbejdspladser i dette årtusinde som følge af stigende teknologi og globalisering. I USA har det ramt en stribe brancher, som i den grad er svundet ind.

Det kan umiddelbart være svært at se, hvad videoudlejning, støberier, blomsterhandlere, tekstilproducenter og 16 andre brancher har tilfælles, men ifølge en opgørelse fra det amerikanske erhvervsmedie Business Insider, deler de én meget alvorlig ting:

De har tilsammen mistet omkring 2,7 mio. arbejdspladser mellem år 2000 og 2017.

Internettets udbredelse, globalisering, outsourcing og øget (internet-)handel har gjort det mere end svært for en række industrier at bevare arbejdspladser. Fælles for dem er også, at det er brancher præget af udpræget ufaglært arbejdskraft, som enten er blevet overhalet af teknologiske løsninger – eksempelvis er der ikke mange video- og dvdudlejningsbutikker tilbage – eller har set deres produktionsjob forsvinde til lavtlønslande.

Der er også brancher som metalarbejder på støberier, der kræver en grad af skoling eller uddannelse, men en god andel af de 20 brancher handler om en manuel form for service.

Mediet har kun set på brancher med mindst 100.000 ansatte i 2000, og i den milde ende er omkring 37 pct. af stillingerne inden for bogudgivelser forsvundet siden årtusindeskiftet.

I den høje ende, den førnævnte udlejningsbranche, er antallet af jobs reduceret med 90 pct. på de første 17 år af dette årtusinde.

Der er mange andre typer af job, bl.a. i bilindustrien, der er forsvundet fra det amerikanske arbejdsmarked, og antallet af de såkaldte working poor” er vokset i perioden frem mod finanskrisen og ligger med 7 pct. i dag lidt over niveauet fra 2007.

Working poor betyder, at man har haft arbejde i mindst 27 uger i løbet af det seneste år, men stadigt har en løn under den officielle fattigdomsgrænse. Antallet, der passer på den beskrivesel, er ca. 7 mio. personer.

Til gengæld har væksten i verdensøkonomien de seneste år også betydet, at USA i dag har en af de laveste arbejdsløshedsprocenter i generationer, da ledighedsprocenten har været under 4 pct. stort set hele året.